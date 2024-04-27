Разведчик ВС РФ раскрыл секретный маневр для уничтожения ВСУ с помощью FPV-дронов

Российские операторы FPV-дронов используют маневр под названием «дайв» для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ. О приеме рассказал старший разведчик с позывным «Химик».
«Это прием „дайв“. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве дрон разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», — рассказал военный в интервью телеканалу «Звезда».
Также телеканал опубликовал видео, на котором демонстрируется этот маневр. На кадрах FPV-дрон, используя прием, наносит удар по скоплению живой силы ВСУ на границе с Брянской областью.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили ДРГ на границе между Харьковской и Брянской областями, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Минобороны уточнили, что удар был нанесен с помощью дронов.
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