Разведчик ВС РФ раскрыл секретный маневр для уничтожения ВСУ с помощью FPV-дронов

«Звезда»: операторы БПЛА уничтожают ВСУ с помощью дайва

27 апреля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

FPV-дроны нанесли удар по ДРГ около брянской границы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские операторы FPV-дронов используют маневр под названием «дайв» для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ. О приеме рассказал старший разведчик с позывным «Химик». «Это прием „дайв“. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве дрон разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», — рассказал военный в интервью телеканалу «Звезда». Также телеканал опубликовал видео, на котором демонстрируется этот маневр. На кадрах FPV-дрон, используя прием, наносит удар по скоплению живой силы ВСУ на границе с Брянской областью. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили ДРГ на границе между Харьковской и Брянской областями, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Минобороны уточнили, что удар был нанесен с помощью дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские операторы FPV-дронов используют маневр под названием «дайв» для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ. О приеме рассказал старший разведчик с позывным «Химик». «Это прием „дайв“. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве дрон разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», — рассказал военный в интервью телеканалу «Звезда». Также телеканал опубликовал видео, на котором демонстрируется этот маневр. На кадрах FPV-дрон, используя прием, наносит удар по скоплению живой силы ВСУ на границе с Брянской областью. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили ДРГ на границе между Харьковской и Брянской областями, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Минобороны уточнили, что удар был нанесен с помощью дронов.