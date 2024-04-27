Разведчик ВС РФ раскрыл секретный маневр для уничтожения ВСУ с помощью FPV-дронов

«Звезда»: операторы БПЛА уничтожают ВСУ с помощью дайва
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, fpv дрон, фпв дрон
FPV-дроны нанесли удар по ДРГ около брянской границы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские операторы FPV-дронов используют маневр под названием «дайв» для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ. О приеме рассказал старший разведчик с позывным «Химик».

«Это прием „дайв“. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве дрон разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», — рассказал военный в интервью телеканалу «Звезда».

Также телеканал опубликовал видео, на котором демонстрируется этот маневр. На кадрах FPV-дрон, используя прием, наносит удар по скоплению живой силы ВСУ на границе с Брянской областью.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили ДРГ на границе между Харьковской и Брянской областями, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Минобороны уточнили, что удар был нанесен с помощью дронов.

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Российские операторы FPV-дронов используют маневр под названием «дайв» для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ. О приеме рассказал старший разведчик с позывным «Химик». «Это прием „дайв“. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве дрон разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», — рассказал военный в интервью телеканалу «Звезда». Также телеканал опубликовал видео, на котором демонстрируется этот маневр. На кадрах FPV-дрон, используя прием, наносит удар по скоплению живой силы ВСУ на границе с Брянской областью. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили ДРГ на границе между Харьковской и Брянской областями, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Минобороны уточнили, что удар был нанесен с помощью дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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