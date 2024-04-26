Пермяки останутся без салюта на 1 мая и День победы

27 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Салюты отменили во многих городах России Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Дня победы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В Перми в этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая и Дню Победы. Также фейерверк не будут организовывать во многих городах России», — сообщили в мэрии Перми корреспонденту агентства. Ранее администрация города планировала провести салют. На сайте госзакупок объявили поиск подрядчиков. Власти готовы были потратить на световое шоу 1 мая 500 тысяч рублей, а на День победы — 800 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Дня победы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В Перми в этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая и Дню Победы. Также фейерверк не будут организовывать во многих городах России», — сообщили в мэрии Перми корреспонденту агентства. Ранее администрация города планировала провести салют. На сайте госзакупок объявили поиск подрядчиков. Власти готовы были потратить на световое шоу 1 мая 500 тысяч рублей, а на День победы — 800 тысяч рублей.