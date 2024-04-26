26 апреля 2024

Пермяки останутся без салюта на 1 мая и День победы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Салюты отменили во многих городах России Фото:

В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Дня победы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В Перми в этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая и Дню Победы. Также фейерверк не будут организовывать во многих городах России», — сообщили в мэрии Перми корреспонденту агентства.

Ранее администрация города планировала провести салют. На сайте госзакупок объявили поиск подрядчиков. Власти готовы были потратить на световое шоу 1 мая 500 тысяч рублей, а на День победы — 800 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Дня победы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В Перми в этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая и Дню Победы. Также фейерверк не будут организовывать во многих городах России», — сообщили в мэрии Перми корреспонденту агентства. Ранее администрация города планировала провести салют. На сайте госзакупок объявили поиск подрядчиков. Власти готовы были потратить на световое шоу 1 мая 500 тысяч рублей, а на День победы — 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...