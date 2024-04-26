Пермяки останутся без салюта на 1 мая и День победы

В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Дня победы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В Перми в этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая и Дню Победы. Также фейерверк не будут организовывать во многих городах России», — сообщили в мэрии Перми корреспонденту агентства.
Ранее администрация города планировала провести салют. На сайте госзакупок объявили поиск подрядчиков. Власти готовы были потратить на световое шоу 1 мая 500 тысяч рублей, а на День победы — 800 тысяч рублей.
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В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Дня победы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В Перми в этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая и Дню Победы. Также фейерверк не будут организовывать во многих городах России», — сообщили в мэрии Перми корреспонденту агентства. Ранее администрация города планировала провести салют. На сайте госзакупок объявили поиск подрядчиков. Власти готовы были потратить на световое шоу 1 мая 500 тысяч рублей, а на День победы — 800 тысяч рублей.