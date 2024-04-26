26 апреля 2024

В Новом Уренгое строительство объездной дороги начнется после ремонта магистралей

Мэр Нового Уренгоя сообщил о планах на строительство объездной дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов сообщил, когда в Новом Уренгое начнут строить объездную дорогу Фото:

Строительство Восточной объездной дороги в Новом Уренгое (ЯНАО) начнется не раньше 2025 года. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов на встрече с работниками «Сибнефтегаз».

«Затронули еще одну тему — ожидание горожанами Восточной объездной. Приступим к ней не раньше 2025 года, в приоритете — городские магистрали», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале.

В Новом Уренгое продолжается реконструкция моста через реку Томчаруяха. По окончании работ жители получат комфортную пешеходную зону, где будет удобно передвигаться с колясками и на велосипедах.

Ранее, Воронов предупредил жителей о беспрецедентных по масштабу дорожных работах, которые запланированы на текущий год. На некоторых участках строители уже приступили к ремонтам.

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Строительство Восточной объездной дороги в Новом Уренгое (ЯНАО) начнется не раньше 2025 года. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов на встрече с работниками «Сибнефтегаз». «Затронули еще одну тему — ожидание горожанами Восточной объездной. Приступим к ней не раньше 2025 года, в приоритете — городские магистрали», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. В Новом Уренгое продолжается реконструкция моста через реку Томчаруяха. По окончании работ жители получат комфортную пешеходную зону, где будет удобно передвигаться с колясками и на велосипедах. Ранее, Воронов предупредил жителей о беспрецедентных по масштабу дорожных работах, которые запланированы на текущий год. На некоторых участках строители уже приступили к ремонтам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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