В Новом Уренгое строительство объездной дороги начнется после ремонта магистралей

Мэр Нового Уренгоя сообщил о планах на строительство объездной дороги

Андрей Воронов сообщил, когда в Новом Уренгое начнут строить объездную дорогу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Строительство Восточной объездной дороги в Новом Уренгое (ЯНАО) начнется не раньше 2025 года. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов на встрече с работниками «Сибнефтегаз».

«Затронули еще одну тему — ожидание горожанами Восточной объездной. Приступим к ней не раньше 2025 года, в приоритете — городские магистрали», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале.

В Новом Уренгое продолжается реконструкция моста через реку Томчаруяха. По окончании работ жители получат комфортную пешеходную зону, где будет удобно передвигаться с колясками и на велосипедах.

Ранее, Воронов предупредил жителей о беспрецедентных по масштабу дорожных работах, которые запланированы на текущий год. На некоторых участках строители уже приступили к ремонтам.