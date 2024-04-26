В Новом Уренгое строительство объездной дороги начнется после ремонта магистралей

Строительство Восточной объездной дороги в Новом Уренгое (ЯНАО) начнется не раньше 2025 года. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов на встрече с работниками «Сибнефтегаз».
«Затронули еще одну тему — ожидание горожанами Восточной объездной. Приступим к ней не раньше 2025 года, в приоритете — городские магистрали», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале.
В Новом Уренгое продолжается реконструкция моста через реку Томчаруяха. По окончании работ жители получат комфортную пешеходную зону, где будет удобно передвигаться с колясками и на велосипедах.
Ранее, Воронов предупредил жителей о беспрецедентных по масштабу дорожных работах, которые запланированы на текущий год. На некоторых участках строители уже приступили к ремонтам.
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Строительство Восточной объездной дороги в Новом Уренгое (ЯНАО) начнется не раньше 2025 года. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов на встрече с работниками «Сибнефтегаз». «Затронули еще одну тему — ожидание горожанами Восточной объездной. Приступим к ней не раньше 2025 года, в приоритете — городские магистрали», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. В Новом Уренгое продолжается реконструкция моста через реку Томчаруяха. По окончании работ жители получат комфортную пешеходную зону, где будет удобно передвигаться с колясками и на велосипедах. Ранее, Воронов предупредил жителей о беспрецедентных по масштабу дорожных работах, которые запланированы на текущий год. На некоторых участках строители уже приступили к ремонтам.