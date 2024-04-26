В Тюменской области сотрудники МЧС спасли мышонка от паводка

Обессиленное животное спасатели нашли и спасли во время укрепления дамбы в Ишиме
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишиме (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли от паводка мышонка. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб, сообщает МЧС России.
«Обессиленный мышонок в попытке спастись забрался на мешок. Неравнодушные специалисты помогли малышу перебраться на сушу», — гласит пост в telegram-канале МЧС России. Уставшее животное спасатели обнаружили во время работ по укреплению дамб в городе Ишим.
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Плодопитомник сотрудники МЧС спасли от большой воды дюжину куриц. Их вытащили с затопленного приусадебного участка одной из местных жительниц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!