26 апреля 2024

В Тюменской области сотрудники МЧС спасли мышонка от паводка

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Работы на дамбе. Ишим , дамба, рабочие, строительство
Обессиленное животное спасатели нашли и спасли во время укрепления дамбы в Ишиме Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишиме (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли от паводка мышонка. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб, сообщает МЧС России.

«Обессиленный мышонок в попытке спастись забрался на мешок. Неравнодушные специалисты помогли малышу перебраться на сушу», — гласит пост в telegram-канале МЧС России. Уставшее животное спасатели обнаружили во время работ по укреплению дамб в городе Ишим.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Плодопитомник сотрудники МЧС спасли от большой воды дюжину куриц. Их вытащили с затопленного приусадебного участка одной из местных жительниц.

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В Ишиме (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли от паводка мышонка. Обессиленное животное обнаружили на мешках одной из ишимских дамб, сообщает МЧС России. «Обессиленный мышонок в попытке спастись забрался на мешок. Неравнодушные специалисты помогли малышу перебраться на сушу», — гласит пост в telegram-канале МЧС России. Уставшее животное спасатели обнаружили во время работ по укреплению дамб в городе Ишим. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Плодопитомник сотрудники МЧС спасли от большой воды дюжину куриц. Их вытащили с затопленного приусадебного участка одной из местных жительниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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