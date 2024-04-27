В Челябинске изменят маршрут трамваев во время длинных выходных

В Челябинске до 29 апреля закрыли движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского транспорта.
«С 22:00 27 апреля до 8:00 29 апреля закрывается движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перегоне Свердловский проспект — Краснознаменная производим монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе.
Жителям предложили воспользоваться трамваями №3, №14, №20 и автобусами №15, №31, №51, №64 и №71. Трамваи направят:
№ 14. ЦХП — ЧЭМК;
№ 15. ЧТЗ — Горького — Першино;
№16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал, а также в обратном направлении;
№22. Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — Першино.
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