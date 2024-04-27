В Челябинске изменят маршрут трамваев во время длинных выходных

В Челябинске временно закрыли движение трамваев по проспекту Победы

27 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

В Челябинске с 27 по 29 апреля изменят движение трамваев №14, №15, №16 и №22 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до 29 апреля закрыли движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского транспорта. «С 22:00 27 апреля до 8:00 29 апреля закрывается движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перегоне Свердловский проспект — Краснознаменная производим монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе. Жителям предложили воспользоваться трамваями №3, №14, №20 и автобусами №15, №31, №51, №64 и №71. Трамваи направят: № 14. ЦХП — ЧЭМК; № 15. ЧТЗ — Горького — Першино; №16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал, а также в обратном направлении; №22. Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — Першино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске до 29 апреля закрыли движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского транспорта. «С 22:00 27 апреля до 8:00 29 апреля закрывается движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перегоне Свердловский проспект — Краснознаменная производим монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе. Жителям предложили воспользоваться трамваями №3, №14, №20 и автобусами №15, №31, №51, №64 и №71. Трамваи направят: № 14. ЦХП — ЧЭМК; № 15. ЧТЗ — Горького — Першино; №16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал, а также в обратном направлении; №22. Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — Першино.