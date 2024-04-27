В Челябинске изменят маршрут трамваев во время длинных выходных

В Челябинске временно закрыли движение трамваев по проспекту Победы
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Городские зарисовки. Челябинск, пешеходный переход, остановка общественного транспорта, гэт, городской электротранспорт, трамвай
В Челябинске с 27 по 29 апреля изменят движение трамваев №14, №15, №16 и №22 Фото:

В Челябинске до 29 апреля закрыли движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского транспорта.

«С 22:00 27 апреля до 8:00 29 апреля закрывается движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перегоне Свердловский проспект — Краснознаменная производим монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе.

Жителям предложили воспользоваться трамваями №3, №14, №20 и автобусами №15, №31, №51, №64 и №71. Трамваи направят:

№ 14. ЦХП — ЧЭМК;

№ 15. ЧТЗ — Горького — Першино;

№16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал, а также в обратном направлении;

№22. Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — Першино.

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В Челябинске до 29 апреля закрыли движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского транспорта. «С 22:00 27 апреля до 8:00 29 апреля закрывается движение трамваев №14, №15, №16 и №22 по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перегоне Свердловский проспект — Краснознаменная производим монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе. Жителям предложили воспользоваться трамваями №3, №14, №20 и автобусами №15, №31, №51, №64 и №71. Трамваи направят: № 14. ЦХП — ЧЭМК; № 15. ЧТЗ — Горького — Першино; №16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал, а также в обратном направлении; №22. Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — Першино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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