Растаявший снег топит улицы Ноябрьска

Жители Ноябрьска жалуются на затопление улиц после таяния снега

27 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Вопросы по дворовым территориям переадресовали в управляющие компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) столкнулись с проблемой затопления улиц талой водой. Они выражают свое недовольство в социальных сетях, обсуждая сложившуюся ситуацию. «По улице Мира 56 невозможно зайти и выйти из офиса. Вокруг огромные лужи талой воды», — пишет одна из жительниц в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Везде ужас полный. У нас потоп, созданный коммунальной службой. Ни пройти, ни проехать к домам и социально значимым объектам города», — добавляет другая жительница города Лена Пасека. В ответ на запрос корреспондента URA.RU прокомментировать сложившуюся ситуацию администрация Ноябрьска сообщила, что вопросы по дворовым территориям следует адресовать управляющим компания. Мэрия рекомендует собственникам проверить условия договоров, включая количество уборок за зимний период. Ранее URA.RU сообщало, что глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко остался недоволен работой коммунальных служб и низкими темпами вывоза снега в микрорайоне Пурпе. План работы по уборке и вывозу снега глава города обсудил с подрядной организацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ноябрьска (ЯНАО) столкнулись с проблемой затопления улиц талой водой. Они выражают свое недовольство в социальных сетях, обсуждая сложившуюся ситуацию. «По улице Мира 56 невозможно зайти и выйти из офиса. Вокруг огромные лужи талой воды», — пишет одна из жительниц в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Везде ужас полный. У нас потоп, созданный коммунальной службой. Ни пройти, ни проехать к домам и социально значимым объектам города», — добавляет другая жительница города Лена Пасека. В ответ на запрос корреспондента URA.RU прокомментировать сложившуюся ситуацию администрация Ноябрьска сообщила, что вопросы по дворовым территориям следует адресовать управляющим компания. Мэрия рекомендует собственникам проверить условия договоров, включая количество уборок за зимний период. Ранее URA.RU сообщало, что глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко остался недоволен работой коммунальных служб и низкими темпами вывоза снега в микрорайоне Пурпе. План работы по уборке и вывозу снега глава города обсудил с подрядной организацией.