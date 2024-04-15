Глава города в ЯНАО крайне недоволен качеством уборки снега

Мэр Губкинского в ЯНАО Андрей Бандурко недоволен темпами вывоза снега

15 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Мэр Губкинского признался, что поездка по Пурпе оказалась не из лучших. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава города Губкинского Андрей Бандурко недоволен работой коммунальных служб и низкими темпами вывоза снега в микрорайоне Пурпе. Об этом он сообщает в Telegram. «На днях был в Пурпе. Не лучшая поездка, скажу честно. Выехал по многочисленным жалобам жителей проверить, что происходит с вывозом снега. Проблемы есть во многих частях микрорайона. Понимаю, что снега в этом году рекордно много, но это не повод вывозить его такими темпами. Крайне неудовлетворительная работа», — сообщает Андрей Бандурко. План работы по уборке и вывозу снега глава города обсудил с подрядной организацией. В комментариях к публикации на вопросы подписчиков уточняется, что проводится только патрульная очистка центральных улиц и тротуаров. В Пурпе и Пурпе-1 задействовано 15 единиц техники. «После подрядчик приступит к очистке внутриквартальных проездов и вывозу снега», — уточняет источник. Сообщается также, что с начала года за пределы Губкинского вывезли 247 тысячи кубометров снежных масс. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава города Губкинского Андрей Бандурко недоволен работой коммунальных служб и низкими темпами вывоза снега в микрорайоне Пурпе. Об этом он сообщает в Telegram. «На днях был в Пурпе. Не лучшая поездка, скажу честно. Выехал по многочисленным жалобам жителей проверить, что происходит с вывозом снега. Проблемы есть во многих частях микрорайона. Понимаю, что снега в этом году рекордно много, но это не повод вывозить его такими темпами. Крайне неудовлетворительная работа», — сообщает Андрей Бандурко. План работы по уборке и вывозу снега глава города обсудил с подрядной организацией. В комментариях к публикации на вопросы подписчиков уточняется, что проводится только патрульная очистка центральных улиц и тротуаров. В Пурпе и Пурпе-1 задействовано 15 единиц техники. «После подрядчик приступит к очистке внутриквартальных проездов и вывозу снега», — уточняет источник. Сообщается также, что с начала года за пределы Губкинского вывезли 247 тысячи кубометров снежных масс. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков.