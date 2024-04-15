Глава города в ЯНАО крайне недоволен качеством уборки снега

Мэр Губкинского в ЯНАО Андрей Бандурко недоволен темпами вывоза снега
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Снег в городе, Салехард, уборка снега, дорожные работы, сугроб на дороге
Мэр Губкинского признался, что поездка по Пурпе оказалась не из лучших. Фото:

Глава города Губкинского Андрей Бандурко недоволен работой коммунальных служб и низкими темпами вывоза снега в микрорайоне Пурпе. Об этом он сообщает в Telegram.

«На днях был в Пурпе. Не лучшая поездка, скажу честно. Выехал по многочисленным жалобам жителей проверить, что происходит с вывозом снега. Проблемы есть во многих частях микрорайона. Понимаю, что снега в этом году рекордно много, но это не повод вывозить его такими темпами. Крайне неудовлетворительная работа», — сообщает Андрей Бандурко. План работы по уборке и вывозу снега глава города обсудил с подрядной организацией.

В комментариях к публикации на вопросы подписчиков уточняется, что проводится только патрульная очистка центральных улиц и тротуаров. В Пурпе и Пурпе-1 задействовано 15 единиц техники. «После подрядчик приступит к очистке внутриквартальных проездов и вывозу снега», — уточняет источник. Сообщается также, что с начала года за пределы Губкинского вывезли 247 тысячи кубометров снежных масс.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков.

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Глава города Губкинского Андрей Бандурко недоволен работой коммунальных служб и низкими темпами вывоза снега в микрорайоне Пурпе. Об этом он сообщает в Telegram. «На днях был в Пурпе. Не лучшая поездка, скажу честно. Выехал по многочисленным жалобам жителей проверить, что происходит с вывозом снега. Проблемы есть во многих частях микрорайона. Понимаю, что снега в этом году рекордно много, но это не повод вывозить его такими темпами. Крайне неудовлетворительная работа», — сообщает Андрей Бандурко. План работы по уборке и вывозу снега глава города обсудил с подрядной организацией. В комментариях к публикации на вопросы подписчиков уточняется, что проводится только патрульная очистка центральных улиц и тротуаров. В Пурпе и Пурпе-1 задействовано 15 единиц техники. «После подрядчик приступит к очистке внутриквартальных проездов и вывозу снега», — уточняет источник. Сообщается также, что с начала года за пределы Губкинского вывезли 247 тысячи кубометров снежных масс. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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