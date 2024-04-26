Самолет вернулся в аэропорт Нового Уренгоя из-за проблем с шасси

27 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

АН-12 вернулся на аэродром Нового Уренгоя из-за проблем с шасси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой (ЯНАО), вынужден был совершить посадку из-за заклинивших в воздухе шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Экипаж АН-12/М доложил о неуборке створок шасси, принял решение о возврате на аэродром Новый Уренгой. На борту девять членов экипажа, груз отсутствует. В 9:27 был объявлен сигнал „Тревога“, в 9:34 посадка прошла благополучно», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». После посадки экипаж доложил, что шасси были убраны и створки закрыты. Но сообщение об этом почему-то не поступало. Происшествие произошло 27 апреля, грузовой самолет следовал рейсом на Бованенково. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой (ЯНАО), вынужден был совершить посадку из-за заклинивших в воздухе шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Экипаж АН-12/М доложил о неуборке створок шасси, принял решение о возврате на аэродром Новый Уренгой. На борту девять членов экипажа, груз отсутствует. В 9:27 был объявлен сигнал „Тревога“, в 9:34 посадка прошла благополучно», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». После посадки экипаж доложил, что шасси были убраны и створки закрыты. Но сообщение об этом почему-то не поступало. Происшествие произошло 27 апреля, грузовой самолет следовал рейсом на Бованенково.