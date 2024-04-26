26 апреля 2024

Самолет вернулся в аэропорт Нового Уренгоя из-за проблем с шасси

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, военная авиация, самолет, ан-12 бк
АН-12 вернулся на аэродром Нового Уренгоя из-за проблем с шасси Фото:

Самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой (ЯНАО), вынужден был совершить посадку из-за заклинивших в воздухе шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

«Экипаж АН-12/М доложил о неуборке створок шасси, принял решение о возврате на аэродром Новый Уренгой. На борту девять членов экипажа, груз отсутствует. В 9:27 был объявлен сигнал „Тревога“, в 9:34 посадка прошла благополучно», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

После посадки экипаж доложил, что шасси были убраны и створки закрыты. Но сообщение об этом почему-то не поступало. Происшествие произошло 27 апреля, грузовой самолет следовал рейсом на Бованенково.

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Самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой (ЯНАО), вынужден был совершить посадку из-за заклинивших в воздухе шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Экипаж АН-12/М доложил о неуборке створок шасси, принял решение о возврате на аэродром Новый Уренгой. На борту девять членов экипажа, груз отсутствует. В 9:27 был объявлен сигнал „Тревога“, в 9:34 посадка прошла благополучно», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». После посадки экипаж доложил, что шасси были убраны и створки закрыты. Но сообщение об этом почему-то не поступало. Происшествие произошло 27 апреля, грузовой самолет следовал рейсом на Бованенково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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