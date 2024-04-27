Годовалая девочка выпала из окна, пока свердловчанка мыла пол

27 апреля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Девочка выжила, ее увезли в городскую больницу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Полевском (Свердловская область) годовалая девочка выпала с третьего этажа. Ее мама в это время мыла пол и не заметила, как дочка подошла к окну, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Девочка с мамой проживают в коммунальной квартире на нескольких хозяев. Пока мама мыла пол, ее дочка ушла в комнату соседки, у которой было открыто окно. Малышка выжила», — пояснил собеседник агентства. ЧП произошло 22 апреля. Ребенка госпитализировали в Полевскую ЦГБ. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности ранее не привлекались, в злоупотреблении спиртными напитками не замечены, отметили URA.RU в пресс-группе ОМВД России «Полевской». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) годовалая девочка выпала с третьего этажа. Ее мама в это время мыла пол и не заметила, как дочка подошла к окну, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Девочка с мамой проживают в коммунальной квартире на нескольких хозяев. Пока мама мыла пол, ее дочка ушла в комнату соседки, у которой было открыто окно. Малышка выжила», — пояснил собеседник агентства. ЧП произошло 22 апреля. Ребенка госпитализировали в Полевскую ЦГБ. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности ранее не привлекались, в злоупотреблении спиртными напитками не замечены, отметили URA.RU в пресс-группе ОМВД России «Полевской».