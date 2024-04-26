26 апреля 2024

МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидаются дожди и ветер до 23 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды Фото:

В Свердловской области 28 апреля ожидаются дожди и сильный ветер до 23 метров в секунду. В период предупреждения жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду и умеренные дожди. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения.

При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Автомобилистов спасатели призвали быть бдительными и внимательными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».

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В Свердловской области 28 апреля ожидаются дожди и сильный ветер до 23 метров в секунду. В период предупреждения жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду и умеренные дожди. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения. При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Автомобилистов спасатели призвали быть бдительными и внимательными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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