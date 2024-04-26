МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области

В Свердловской области 28 апреля ожидаются дожди и сильный ветер до 23 метров в секунду. В период предупреждения жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду и умеренные дожди. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения.
При сильном ветре следует держаться как можно дальше от легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Автомобилистов спасатели призвали быть бдительными и внимательными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
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