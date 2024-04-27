Тюменский активист Юрий Рябцев, который просил проверить высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой на предмет дискредитации армии РФ, подал в суд на главу полиции Нижневартовска Фаниса Хаматова. В беседе с журналистом URA.RU он пояснил, что оспаривает отказ силовиков в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении главы региона. При этом, на сайте суда привлекаемым лицом по делу значится не Хаматов, а сама Комарова, хотя силовики не усмотрели в ее высказывании нарушений.
«Я обратился в суд Нижневартовска с обжалованием отказа начальника УМВД Нижневартовска Хаматова в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На встрече в Нижневартовске она произнесла фразу „мы не готовились к этой войне, она нам не нужна“. Я запросил лингвистическую экспертизу в центре судебной экспертизе Минюста в Новосибирске. Не менее 27 дел рассматривали сотрудники полиции Нижневартовска по статье о дискредитации, из них порядка восьми — из-за использования термина, упомянутого Комаровой. На сайте суда из-за особенностей картотеки привлекаемым лицом оказалась именно губернатор, хотя, по идее, должны быть указаны и другие стороны — я сам как истец и Хаматов как должностное лицо, чьи действия оспариваются», — уточнил Рябцев.
Общественник уточнил, что намерен пройти последовательно все инстанции и готов к длительной борьбе. Хаматов, как пояснил Рябцев, не ответил ему по существу указанных в заявлении доводов.
Выяснить причину, по которой глава региона внезапно стала привлекаемым лицом в судебном процессе, не удалось. В пресс-службе Нижневартовского городского суда не ответили на звонки журналиста агентства.
Политолог Борис Григорьев назвал подачу искового заявления очередной попыткой общественника привлечь внимание к собственной персоне. «Все это похоже на спекуляцию на натянутом инфоповоде. Вероятно, автор пытается найти тему, на которой можно попиариться», — поделился мнением эксперт.
Ранее URA.RU писало, что Рябцев пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову на глав силовых ведомств в ХМАО. Он уличил их в потворствовании властям и бездействии.
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