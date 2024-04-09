Скандальный тюменский общественник пожаловался генпрокурору РФ на его подчиненных в ХМАО

Общественник Рябцев пожаловался генпрокурору Краснову на прокуроров из ХМАО

09 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Юрий Рябцев пожаловался Игорю Краснову (на фото) на прокуроров Югры и Нижневартовска Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Тюменский общественник Юрий Рябцев пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову на глав надзорных ведомств ХМАО Евгения Ботвинкина и Нижневартовска Александра Еременко, заявив, что они якобы потворствуют должностным лицам и бездействуют. Рябцев сообщил URA.RU, что прокуроры недостаточно контролировали процесс рассмотрения его жалобы на губернатора Наталью Комарову из-за высказывания «Мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». «Прошу разрешить настоящее обращение, привлечь к ответственности прокурора ХМАО-Югры Ботвинкина Е.Б. и прокурора Нижневартовска Еременко А.В. к дисциплинарной ответственности и применить к ним меры воздействия за несоблюдение Кодекса этики прокурорского работника», — пишет Рябцев в своей жалобе. В обращении к генпрокурору он обвиняет прокуроров в несоблюдении Конституции РФ, оказании предпочтения должностным лицам, и том, что они якобы не борются непримиримо с любыми нарушениями закона. Также Рябцев отметил, что глава УМВД по Нижневартовску Фанис Хаматов не ответил ему по существу указанных в заявлении доводов. В ответ полиция провела проверку публикации о самом общественнике. Этот довод также был упомянут в жалобе Краснову. Копия заявлений находится в распоряжении редакции. В пресс-службу прокуратуры ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что проверка в отношении губернатора ХМАО Комаровой не выявила признаков дискредитации ВС РФ. Рябцев известен в «тюменской матрешке» требованиями наказать певицу Дарью Зотееву (псевдоним «Инстасамка») за распространение неприличной информации и оскорбление человеческого достоинства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский общественник Юрий Рябцев пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову на глав надзорных ведомств ХМАО Евгения Ботвинкина и Нижневартовска Александра Еременко, заявив, что они якобы потворствуют должностным лицам и бездействуют. Рябцев сообщил URA.RU, что прокуроры недостаточно контролировали процесс рассмотрения его жалобы на губернатора Наталью Комарову из-за высказывания «Мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». «Прошу разрешить настоящее обращение, привлечь к ответственности прокурора ХМАО-Югры Ботвинкина Е.Б. и прокурора Нижневартовска Еременко А.В. к дисциплинарной ответственности и применить к ним меры воздействия за несоблюдение Кодекса этики прокурорского работника», — пишет Рябцев в своей жалобе. В обращении к генпрокурору он обвиняет прокуроров в несоблюдении Конституции РФ, оказании предпочтения должностным лицам, и том, что они якобы не борются непримиримо с любыми нарушениями закона. Также Рябцев отметил, что глава УМВД по Нижневартовску Фанис Хаматов не ответил ему по существу указанных в заявлении доводов. В ответ полиция провела проверку публикации о самом общественнике. Этот довод также был упомянут в жалобе Краснову. Копия заявлений находится в распоряжении редакции. В пресс-службу прокуратуры ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что проверка в отношении губернатора ХМАО Комаровой не выявила признаков дискредитации ВС РФ. Рябцев известен в «тюменской матрешке» требованиями наказать певицу Дарью Зотееву (псевдоним «Инстасамка») за распространение неприличной информации и оскорбление человеческого достоинства.