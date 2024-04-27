В Копейске бывший ДК «Юбилейный» станет термальным комплексом. Фото

27 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Первый в Копейске термальный комплекс появится в здании ДК «Юбилейный» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) самый новый дом культуры переделают в термальный комплекс. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе мэрии. «Уже долгие годы, можно уже смело сказать — десятилетия, дворец культуры „Юбилейный“ был в заброшенном состоянии. Собственник здания нашел ему применение, соответствующее требованиям градостроительного и земельного законодательства. Так в Копейске появится термальный комплекс», — сообщили в пресс-службе. В данный момент идет разбор старых конструкций и начато облагораживание прилегающей территории. Часть крупногабаритных елей, росших вокруг ДК, которые пришлось убрать для реконструкции здания, пересадили в челябинский поселок «Красное поле». В новом термальном комплексе появятся теплые бассейны, детские зоны, горки, ресторанный и гостиничный комплексы. Часть здания будет заменена, а часть реконструирована. «ДК «Юбилейный» был запущен в 1970 году к столетнему юбилею Ленина. Это самый «молодой» из всех домов культуры Копейска (за исключением двух модульных быстровозводимых ДК, построенных в прошлом году в поселках Заозерный и Синеглазово). В отличие от остальных ДК, принятых городом у шахт и заводов в муниципальную собственность, ДК «Юбилейный» был продан частному лицу. Однако с 1990-х годов новый владелец не мог найти зданию применения, и он постепенно ветшал и разрушался. ДК много лет ветшал и разрушался Фото: пресс-служба администрации КГО Теперь в «Юбилейном» начались восстановительные работы Фото: пресс-служба администрации КГО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) самый новый дом культуры переделают в термальный комплекс. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе мэрии. «Уже долгие годы, можно уже смело сказать — десятилетия, дворец культуры „Юбилейный“ был в заброшенном состоянии. Собственник здания нашел ему применение, соответствующее требованиям градостроительного и земельного законодательства. Так в Копейске появится термальный комплекс», — сообщили в пресс-службе. В данный момент идет разбор старых конструкций и начато облагораживание прилегающей территории. Часть крупногабаритных елей, росших вокруг ДК, которые пришлось убрать для реконструкции здания, пересадили в челябинский поселок «Красное поле». В новом термальном комплексе появятся теплые бассейны, детские зоны, горки, ресторанный и гостиничный комплексы. Часть здания будет заменена, а часть реконструирована. «ДК «Юбилейный» был запущен в 1970 году к столетнему юбилею Ленина. Это самый «молодой» из всех домов культуры Копейска (за исключением двух модульных быстровозводимых ДК, построенных в прошлом году в поселках Заозерный и Синеглазово). В отличие от остальных ДК, принятых городом у шахт и заводов в муниципальную собственность, ДК «Юбилейный» был продан частному лицу. Однако с 1990-х годов новый владелец не мог найти зданию применения, и он постепенно ветшал и разрушался.