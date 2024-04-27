Николай Расторгуев и его группа «Любэ» споют тюменцам в конце мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пройдут спектакли, поставленные в жанре остросюжетного триллера и концерт с музыкой из фильма о волшебнике Гарри Поттере, снятого по роману английской писательницы Джоан Роулинг. Жители областной столицы посетят концерт стендап-комика Сауле Юсуповой и выступления московских артистов, в частности группы «Любэ». Еще больше о культурной жизни Тюмени в мае — в материале URA.RU

Спектакли

Детективную историю «Поместье ворона» о загадочном и странном убийстве горожане увидят 5 мая. На сцене предстанут шесть героев — пять женщин, которые подозреваются в убийстве и один мужчина — инспектор Раффинг, который должен расследовать это дело.

Постановка московского Современного театра антрепризы «Жениться вам надо, барин!» пройдет в Тюмени 27 мая. Главную роль в спектакле исполняет актер Марат Башаров.

Балет

Танцевальная постановка танцевально-театральной школы «HDC» включает в себя более 40 номеров, поставленных и исполненных молодыми хореографами. Авторы проекта обещают тюменцам полное погружение в мир танцевальных фантазий во время шоу «Все возможно» уже 11 мая.

Пластический спектакль о сложностях взаимоотношений между мужчиной и женщиной пройдет в Тюмени 17 мая. Два героя постановки «Лес. Эхо» с помощью танца расскажут о своих чувствах друг к другу.

Концерты

Поклонников «поттерианы» (произведений о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг) приглашают на концерт «Симфония Хогвартса» 5 мая. На концерте прозвучат известные мелодии из фильмов об английской школе магии. Видеоряд к концерту прилагается.

«Яркое шоу, угар и безумие» обещают тюменцам участники группы Neverlove на своем концерте 8 мая. Сами музыканты характеризуют свое творчество как сочетание готического шика и мрачной радости. В Тюмени коллектив везет новую программу и свежие перформансы.

Певицы с академическим образованием с репертуаром песен в жанре шансон — группа «Воровайки» приедут в Тюмень с концертом 14 мая. Коллектив в 2024 году разменял свой третий десяток творческой деятельности и по этому случаю рад представить тюменцам свои новые и старые хиты.

Группа «Любэ» выступит перед тюменцами 29 мая. Концерт посвящен 35-летию творческой деятельности группы.

Стендап

Стендап — комик Сауле Юсупова расскажет о своей жизни восточной женщины на концерте в Тюмени 27 мая. Это первый концерт артистки, который обещает новые шутки и ранее нерассказанные истории.