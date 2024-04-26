26 апреля 2024

Полиция ХМАО установила 80 человек, находящихся в розыске

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
На территории ХМАО полиция задержала 39 обвиняемых, находящихся в розыске Фото:

Полиция ХМАО во время оперативно-розыскных мероприятий установила 80 человек, которые обвинялись в различных преступлениях и находились в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале «Полиция Югры».

«Сотрудники югорской полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, целью которого является розыск лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от правоохранительных органов. А также пропавших без вести, в том числе разыскиваемых по инициативе органов внутренних дел государств-участников СНГ», — сообщает ведомство в tg-канале.

Из установленных лиц 47 находились в федеральном и семь в межгосударственном округе. На территории ХМАО силовики задержали 39 обвиняемых и осужденных.

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Полиция ХМАО во время оперативно-розыскных мероприятий установила 80 человек, которые обвинялись в различных преступлениях и находились в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале «Полиция Югры». «Сотрудники югорской полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, целью которого является розыск лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от правоохранительных органов. А также пропавших без вести, в том числе разыскиваемых по инициативе органов внутренних дел государств-участников СНГ», — сообщает ведомство в tg-канале. Из установленных лиц 47 находились в федеральном и семь в межгосударственном округе. На территории ХМАО силовики задержали 39 обвиняемых и осужденных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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