Пермский ученый рассказал, как стать космическим туристом

Ученый ПНИПУ: для полета в космос туристу необходимы здоровье и 45 млн долларов

27 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Первый комический турист отправился на МКС в 2001 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Космическому туристу для путешествия за пределы атмосферы Земли понадобятся крепкое здоровье и от 35 до 45 млн долларов. А сам тур будет представлять полет на Международную космическую станцию, на которой для туристов действуют строгие критерии отбора. Об этом URA.RU рассказал математик и ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров. «Космический турист проходит всевозможные медицинские обследования и, если он достаточно здоров, допускается к нагрузочным тестам, испытаниям в барокамере и вращению на центрифуге. Он изучает работу систем МКС, отрабатывает взаимодействий с членами экипажа, нестандартные и аварийные ситуации, навыки выживания, проходит парашютную подготовку. Стоимость самого полета оценивается в 35-45 млн долларов», — рассказал ученый ПНИПУ. Он добавил, что анкеты будущего туриста тщательно проверяются Интерполом, а также странами-участницами проекта. Кандидат на полет в космос не должен быть судим, замечен за позорным или нечестным поведением, употреблением наркотиков и большого количества алкоголя. Также он обязан владеть английским языком на уровне B1. Существует и более бюджетный вариант полета. Он называется суборбитальным. При нем летательный аппарат поднимается на 100 километров над уровнем моря, а после возвращается на земную поверхность. Такое путешествие стоит порядка 420 тысяч долларов, пояснил ученый ПНИПУ. Ранее ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что случится в космосе с человеком без скафандра. По словам специалиста ПНИПУ, астронавт при этом не замерзнет, но получит серьезные ультрафиолетовые ожоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Космическому туристу для путешествия за пределы атмосферы Земли понадобятся крепкое здоровье и от 35 до 45 млн долларов. А сам тур будет представлять полет на Международную космическую станцию, на которой для туристов действуют строгие критерии отбора. Об этом URA.RU рассказал математик и ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров. «Космический турист проходит всевозможные медицинские обследования и, если он достаточно здоров, допускается к нагрузочным тестам, испытаниям в барокамере и вращению на центрифуге. Он изучает работу систем МКС, отрабатывает взаимодействий с членами экипажа, нестандартные и аварийные ситуации, навыки выживания, проходит парашютную подготовку. Стоимость самого полета оценивается в 35-45 млн долларов», — рассказал ученый ПНИПУ. Он добавил, что анкеты будущего туриста тщательно проверяются Интерполом, а также странами-участницами проекта. Кандидат на полет в космос не должен быть судим, замечен за позорным или нечестным поведением, употреблением наркотиков и большого количества алкоголя. Также он обязан владеть английским языком на уровне B1. Существует и более бюджетный вариант полета. Он называется суборбитальным. При нем летательный аппарат поднимается на 100 километров над уровнем моря, а после возвращается на земную поверхность. Такое путешествие стоит порядка 420 тысяч долларов, пояснил ученый ПНИПУ. Ранее ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что случится в космосе с человеком без скафандра. По словам специалиста ПНИПУ, астронавт при этом не замерзнет, но получит серьезные ультрафиолетовые ожоги.