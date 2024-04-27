Что известно о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе». Фото, видео

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
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Джумохон Курбонов арестован до 22 мая, как и остальные фигуранты дела о теракте в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. Он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей. Что о нем известно, какую роль он занимал в операции — в материале URA.RU.

Курбонов помогал с деньгами и связью

По версии следствия, Курбанову отводилась роль предоставления денежных средств для подготовки теракта. Также он обеспечивал участников средствами связи и оплачивал их. Такой версией делится следствие.

Фигурант, как и остальные фигуранты, родом из Таджикистана

Как выглядит 12-й фигурант дела о теракте в "Крокусе": фото
Фото:

Курбонов зарегистрирован в Таджикистане. В Москве он жил в хостеле, работал неофициально. Где именно, в суде не уточнили. Еще он не знает русского языка. На слушаниях в суде с ним был переводчик. Курбанову 21 год.

Задержанные ранее фигуранты также являются гражданами Таджикистана. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Курбанов ранее был пойман на хулиганстве

Помимо причастности к теракту в «Крокусе» задержанный успел попасться на мелком хулиганстве. Еще 11 апреля Хорошевский суд вынес постановление о назначении ему административного наказания за мелкое хулиганство. Курбанов нецензурно выражался в общественном месте, сообщили в суде. Обвиняемый опровергал это.

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Ему вменяется часть три пункта «б» статьи 205 УК РФ — совершение теракта, повлекшего смерть человека. Ему грозит пожизненное заключение.

После теракта в «Крокусе» в России стала активно обсуждаться тема возвращения смертной казни. Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что этот вопрос должен решить народ, передает RT.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что референдум в этом случае не нужен. Достаточно решения Верховного суда. Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что этот вопрос должны решить законодатели, передает МК.RU.

Во результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения.

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Суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. Он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей. Что о нем известно, какую роль он занимал в операции — в материале URA.RU. По версии следствия, Курбанову отводилась роль предоставления денежных средств для подготовки теракта. Также он обеспечивал участников средствами связи и оплачивал их. Такой версией делится следствие. Курбонов зарегистрирован в Таджикистане. В Москве он жил в хостеле, работал неофициально. Где именно, в суде не уточнили. Еще он не знает русского языка. На слушаниях в суде с ним был переводчик. Курбанову 21 год. Задержанные ранее фигуранты также являются гражданами Таджикистана. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Помимо причастности к теракту в «Крокусе» задержанный успел попасться на мелком хулиганстве. Еще 11 апреля Хорошевский суд вынес постановление о назначении ему административного наказания за мелкое хулиганство. Курбанов нецензурно выражался в общественном месте, сообщили в суде. Обвиняемый опровергал это. Ему вменяется часть три пункта «б» статьи 205 УК РФ — совершение теракта, повлекшего смерть человека. Ему грозит пожизненное заключение. После теракта в «Крокусе» в России стала активно обсуждаться тема возвращения смертной казни. Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что этот вопрос должен решить народ, передает RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что референдум в этом случае не нужен. Достаточно решения Верховного суда. Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что этот вопрос должны решить законодатели, передает МК.RU. Во результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения.
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