Что известно о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе». Фото, видео

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

27 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Джумохон Курбонов арестован до 22 мая, как и остальные фигуранты дела о теракте в «Крокусе» Фото: Пресс-служба Басманного районного суда https://t.me/moscowcourts/3165 новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. Он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей. Что о нем известно, какую роль он занимал в операции — в материале URA.RU. Курбонов помогал с деньгами и связью По версии следствия, Курбанову отводилась роль предоставления денежных средств для подготовки теракта. Также он обеспечивал участников средствами связи и оплачивал их. Такой версией делится следствие. Фигурант, как и остальные фигуранты, родом из Таджикистана telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Фото: Курбонов зарегистрирован в Таджикистане. В Москве он жил в хостеле, работал неофициально. Где именно, в суде не уточнили. Еще он не знает русского языка. На слушаниях в суде с ним был переводчик. Курбанову 21 год. Задержанные ранее фигуранты также являются гражданами Таджикистана. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Курбанов ранее был пойман на хулиганстве Помимо причастности к теракту в «Крокусе» задержанный успел попасться на мелком хулиганстве. Еще 11 апреля Хорошевский суд вынес постановление о назначении ему административного наказания за мелкое хулиганство. Курбанов нецензурно выражался в общественном месте, сообщили в суде. Обвиняемый опровергал это. На сколько могут посадить Курбанова Новость по теме Список фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: вся информация о преступниках Ему вменяется часть три пункта «б» статьи 205 УК РФ — совершение теракта, повлекшего смерть человека. Ему грозит пожизненное заключение. После теракта в «Крокусе» в России стала активно обсуждаться тема возвращения смертной казни. Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что этот вопрос должен решить народ, передает RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что референдум в этом случае не нужен. Достаточно решения Верховного суда. Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что этот вопрос должны решить законодатели, передает МК.RU . Во результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. Он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей. Что о нем известно, какую роль он занимал в операции — в материале URA.RU. По версии следствия, Курбанову отводилась роль предоставления денежных средств для подготовки теракта. Также он обеспечивал участников средствами связи и оплачивал их. Такой версией делится следствие. Курбонов зарегистрирован в Таджикистане. В Москве он жил в хостеле, работал неофициально. Где именно, в суде не уточнили. Еще он не знает русского языка. На слушаниях в суде с ним был переводчик. Курбанову 21 год. Задержанные ранее фигуранты также являются гражданами Таджикистана. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Помимо причастности к теракту в «Крокусе» задержанный успел попасться на мелком хулиганстве. Еще 11 апреля Хорошевский суд вынес постановление о назначении ему административного наказания за мелкое хулиганство. Курбанов нецензурно выражался в общественном месте, сообщили в суде. Обвиняемый опровергал это. Ему вменяется часть три пункта «б» статьи 205 УК РФ — совершение теракта, повлекшего смерть человека. Ему грозит пожизненное заключение. После теракта в «Крокусе» в России стала активно обсуждаться тема возвращения смертной казни. Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что этот вопрос должен решить народ, передает RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что референдум в этом случае не нужен. Достаточно решения Верховного суда. Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что этот вопрос должны решить законодатели, передает МК.RU. Во результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения.