Происшествия Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Фото 27 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 + Джумохон Курбонов работал в России неофициально, сообщили в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» До 22 мая арестован 12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов. Об этом сообщили в суде. «Московский суд арестовал до 22 мая Джумохона Курбонова», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Курбонов работал в России неофициально. Он зарегистрирован в Таджикистане, сообщили в суде. В Москве Курбонов жил в хостеле. Фигурант был задержан 26 апреля. Всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», где погибли 145 человек, ранее также арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы. telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! До 22 мая арестован 12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов. Об этом сообщили в суде. «Московский суд арестовал до 22 мая Джумохона Курбонова», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Курбонов работал в России неофициально. Он зарегистрирован в Таджикистане, сообщили в суде. В Москве Курбонов жил в хостеле. Фигурант был задержан 26 апреля. Всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», где погибли 145 человек, ранее также арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям