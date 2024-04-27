Джумохон Курбонов работал в России неофициально, сообщили в суде
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
До 22 мая арестован 12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов. Об этом сообщили в суде.
«Московский суд арестовал до 22 мая Джумохона Курбонова», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Курбонов работал в России неофициально. Он зарегистрирован в Таджикистане, сообщили в суде. В Москве Курбонов жил в хостеле. Фигурант был задержан 26 апреля.
Всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», где погибли 145 человек, ранее также арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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