Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по продлению меры пресечения для Досина Дмитрия. Курган, осужденный, решетка, скамья подсудимых, зал суда, подсудимый, судебное заседание, задержанный, полиция, суд, пристав, судебный процесс, клетка, конвой, заключенный под стражу
Джумохон Курбонов работал в России неофициально, сообщили в суде Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

До 22 мая арестован 12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов. Об этом сообщили в суде.

«Московский суд арестовал до 22 мая Джумохона Курбонова», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.

Курбонов работал в России неофициально. Он зарегистрирован в Таджикистане, сообщили в суде. В Москве Курбонов жил в хостеле. Фигурант был задержан 26 апреля.

Всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», где погибли 145 человек, ранее также арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До 22 мая арестован 12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов. Об этом сообщили в суде. «Московский суд арестовал до 22 мая Джумохона Курбонова», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Курбонов работал в России неофициально. Он зарегистрирован в Таджикистане, сообщили в суде. В Москве Курбонов жил в хостеле. Фигурант был задержан 26 апреля. Всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», где погибли 145 человек, ранее также арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...