Делягин: Россия взяла курс по сокращению льготников

Перед властями встала задача по сокращению числа россиян, которым доступны льготные ипотечные программы. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
В России планируют изменить условия для получения льготной семейной ипотеки. Как объяснил замминистра финансов Иван Чебесков, кредит с господдержкой может быть привязан к уровню дохода заемщиков. По его словам, люди с высокой зарплатой могут позволить себе рыночную ставку.
«Конкретные критерии будет определять Минфин, но они будут жесткими, так как задача — сокращение числа льготников. Причина — не предусмотренное бюджетом увеличение расходов на дотирование льготной ипотеки из-за повышения ключевой ставки Банка России более, чем вдвое», — сказал Михаил Делягин.
Как могут измениться льготные программы
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что ставка будет сделана на покупку уже готового жилья. «Я думаю, что сейчас будут, во-первых, вырабатываться новые критерии прежде всего для получения льготных ипотечных кредитов на вторичный рынок недвижимости. Чтобы можно было покупать не только жилье строящееся, а уже существующее», — объяснил собеседник агентства.
По новостройкам тоже, скорее всего, будут меняться критерии адресности семейной ипотеки, продолжил депутат. «Скорее всего будут выработаны разные условия в зависимости от количества детей в семье. Чем их больше, тем выгоднее. Насчет уровня дохода семьи сложно сказать, как тут будут оценивать банки и к какому выводу придут при доработке этой идеи. Остальные льготные программы будут скорректированы с учетом приоритетов адресного финансирования по категориям, например, медицина, IT, сельское хозяйство, образование, молодые специалисты, военнослужащие», — отметил парламентарий.
Заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева считает, что исключать россиян из льготных программ из-за уровня дохода неправильно. «Это противоречит всему, что мы до сих пор слышали от Минфина, и тем решением, которое принимало и правительство, и Госдума, потому что у людей, к сожалению, с низкими доходами, достаточно высокий риск не выплатить эту ипотеку. Те, кто зарабатывает, действительно, много, ипотеку брать не будет, чтобы не переплачивать», — сказала специалист.
«Вероятно Минфин хотел сделать программу по аналогии с прогрессивной шкалой налогооблажения. Получаешь больше пяти миллионов рублей в год — теряешь возможность для какой-либо поддержки», — заявила депутат.
Какие льготные программы поддержки работают не в полную силу
Разворотнева добавила, что сейчас идет работа над адресной поддержкой граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку. «Мы приняли в первом чтении закон о накопительных счетах. Это когда граждане могут их открыть именно для накопления средств на жилье. Счет будет страховаться по другим правилам, на него могут поступать также средства поддержки. Например, в некоторых регионах есть выплаты, в том числе на третьего, четвертого ребенка, для учителей, врачей, в том числе сельских. Это правильный подход, в отличие от попытки давать или не давать льготную ипотеку», — сообщила собеседница URA.RU.
Второй инструмент — это развитие наемного жилья. «Это записано в Стратегии развития строительной отрасли, но, к сожалению, почти не реализуется. Есть отдельные проекты на Дальнем Востоке. Речь идет о субсидированной аренде, когда часть арендной ставки, в зависимости от уровня доходов, платит регион. Для того, чтобы у нас это стала история массовой, конечно, надо ее вводить на федеральном уровне», — заключила Разворотнева.
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