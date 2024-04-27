Делягин: Россия взяла курс по сокращению льготников

27 апреля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Расходы на дотации льготных программ по ипотеке сильно выросли, сказал Михаил Делягин Фото: Александр Елизаров © URA.RU Перед властями встала задача по сокращению числа россиян, которым доступны льготные ипотечные программы. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В России планируют изменить условия для получения льготной семейной ипотеки. Как объяснил замминистра финансов Иван Чебесков, кредит с господдержкой может быть привязан к уровню дохода заемщиков. По его словам, люди с высокой зарплатой могут позволить себе рыночную ставку. «Конкретные критерии будет определять Минфин, но они будут жесткими, так как задача — сокращение числа льготников. Причина — не предусмотренное бюджетом увеличение расходов на дотирование льготной ипотеки из-за повышения ключевой ставки Банка России более, чем вдвое», — сказал Михаил Делягин. Как могут измениться льготные программы Новость по теме В России введут особые условия семейной ипотеки для малых городов Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что ставка будет сделана на покупку уже готового жилья. «Я думаю, что сейчас будут, во-первых, вырабатываться новые критерии прежде всего для получения льготных ипотечных кредитов на вторичный рынок недвижимости. Чтобы можно было покупать не только жилье строящееся, а уже существующее», — объяснил собеседник агентства. По новостройкам тоже, скорее всего, будут меняться критерии адресности семейной ипотеки, продолжил депутат. «Скорее всего будут выработаны разные условия в зависимости от количества детей в семье. Чем их больше, тем выгоднее. Насчет уровня дохода семьи сложно сказать, как тут будут оценивать банки и к какому выводу придут при доработке этой идеи. Остальные льготные программы будут скорректированы с учетом приоритетов адресного финансирования по категориям, например, медицина, IT, сельское хозяйство, образование, молодые специалисты, военнослужащие», — отметил парламентарий. Заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева считает, что исключать россиян из льготных программ из-за уровня дохода неправильно. «Это противоречит всему, что мы до сих пор слышали от Минфина, и тем решением, которое принимало и правительство, и Госдума, потому что у людей, к сожалению, с низкими доходами, достаточно высокий риск не выплатить эту ипотеку. Те, кто зарабатывает, действительно, много, ипотеку брать не будет, чтобы не переплачивать», — сказала специалист. «Вероятно Минфин хотел сделать программу по аналогии с прогрессивной шкалой налогооблажения. Получаешь больше пяти миллионов рублей в год — теряешь возможность для какой-либо поддержки», — заявила депутат. Какие льготные программы поддержки работают не в полную силу Новость по теме Правительство России продлит выплаты для многодетных на погашение ипотеки Разворотнева добавила, что сейчас идет работа над адресной поддержкой граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку. «Мы приняли в первом чтении закон о накопительных счетах. Это когда граждане могут их открыть именно для накопления средств на жилье. Счет будет страховаться по другим правилам, на него могут поступать также средства поддержки. Например, в некоторых регионах есть выплаты, в том числе на третьего, четвертого ребенка, для учителей, врачей, в том числе сельских. Это правильный подход, в отличие от попытки давать или не давать льготную ипотеку», — сообщила собеседница URA.RU. Второй инструмент — это развитие наемного жилья. «Это записано в Стратегии развития строительной отрасли, но, к сожалению, почти не реализуется. Есть отдельные проекты на Дальнем Востоке. Речь идет о субсидированной аренде, когда часть арендной ставки, в зависимости от уровня доходов, платит регион. Для того, чтобы у нас это стала история массовой, конечно, надо ее вводить на федеральном уровне», — заключила Разворотнева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед властями встала задача по сокращению числа россиян, которым доступны льготные ипотечные программы. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В России планируют изменить условия для получения льготной семейной ипотеки. Как объяснил замминистра финансов Иван Чебесков, кредит с господдержкой может быть привязан к уровню дохода заемщиков. По его словам, люди с высокой зарплатой могут позволить себе рыночную ставку. «Конкретные критерии будет определять Минфин, но они будут жесткими, так как задача — сокращение числа льготников. Причина — не предусмотренное бюджетом увеличение расходов на дотирование льготной ипотеки из-за повышения ключевой ставки Банка России более, чем вдвое», — сказал Михаил Делягин. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что ставка будет сделана на покупку уже готового жилья. «Я думаю, что сейчас будут, во-первых, вырабатываться новые критерии прежде всего для получения льготных ипотечных кредитов на вторичный рынок недвижимости. Чтобы можно было покупать не только жилье строящееся, а уже существующее», — объяснил собеседник агентства. По новостройкам тоже, скорее всего, будут меняться критерии адресности семейной ипотеки, продолжил депутат. «Скорее всего будут выработаны разные условия в зависимости от количества детей в семье. Чем их больше, тем выгоднее. Насчет уровня дохода семьи сложно сказать, как тут будут оценивать банки и к какому выводу придут при доработке этой идеи. Остальные льготные программы будут скорректированы с учетом приоритетов адресного финансирования по категориям, например, медицина, IT, сельское хозяйство, образование, молодые специалисты, военнослужащие», — отметил парламентарий. Заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева считает, что исключать россиян из льготных программ из-за уровня дохода неправильно. «Это противоречит всему, что мы до сих пор слышали от Минфина, и тем решением, которое принимало и правительство, и Госдума, потому что у людей, к сожалению, с низкими доходами, достаточно высокий риск не выплатить эту ипотеку. Те, кто зарабатывает, действительно, много, ипотеку брать не будет, чтобы не переплачивать», — сказала специалист. Разворотнева добавила, что сейчас идет работа над адресной поддержкой граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку. «Мы приняли в первом чтении закон о накопительных счетах. Это когда граждане могут их открыть именно для накопления средств на жилье. Счет будет страховаться по другим правилам, на него могут поступать также средства поддержки. Например, в некоторых регионах есть выплаты, в том числе на третьего, четвертого ребенка, для учителей, врачей, в том числе сельских. Это правильный подход, в отличие от попытки давать или не давать льготную ипотеку», — сообщила собеседница URA.RU. Второй инструмент — это развитие наемного жилья. «Это записано в Стратегии развития строительной отрасли, но, к сожалению, почти не реализуется. Есть отдельные проекты на Дальнем Востоке. Речь идет о субсидированной аренде, когда часть арендной ставки, в зависимости от уровня доходов, платит регион. Для того, чтобы у нас это стала история массовой, конечно, надо ее вводить на федеральном уровне», — заключила Разворотнева.