В России введут особые условия семейной ипотеки для малых городов

24 апреля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Упор хотят сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России хотят ввести специальные условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. В частности, ставка будет не ниже 6%. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «В России введут особые условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин еще во время послания Федеральному собранию. Отдельные параметры также должны действовать для субъектов с низким уровнем жилищного строительства», — слова Чебескова передают «Известия». По его словам, ставка точно будет не ниже 6%. Кроме того, упор планируют сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства. Отмечается, что нужно учесть доходы россиян в небольших населенных пунктах и распространить программу также на вторичное жилье. Это поможет поддержать чувствительные слои населения, а также не приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость в городах-миллионниках. Правительство РФ нашло способ сбалансировать рынок ипотеки. Сейчас ведется разработка единых долгосрочных условий льготного кредитования, которые предотвратят будущие перегревы рынка жилья. Параметры по программам льготной ипотеки уточняются с учетом стимулирования покупки жилья большей площади для больших семей. Отмечается, что доля ипотеки с господдержкой в январе снизилась до рекордных 8,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России хотят ввести специальные условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. В частности, ставка будет не ниже 6%. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «В России введут особые условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин еще во время послания Федеральному собранию. Отдельные параметры также должны действовать для субъектов с низким уровнем жилищного строительства», — слова Чебескова передают «Известия». По его словам, ставка точно будет не ниже 6%. Кроме того, упор планируют сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства. Отмечается, что нужно учесть доходы россиян в небольших населенных пунктах и распространить программу также на вторичное жилье. Это поможет поддержать чувствительные слои населения, а также не приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость в городах-миллионниках. Правительство РФ нашло способ сбалансировать рынок ипотеки. Сейчас ведется разработка единых долгосрочных условий льготного кредитования, которые предотвратят будущие перегревы рынка жилья. Параметры по программам льготной ипотеки уточняются с учетом стимулирования покупки жилья большей площади для больших семей. Отмечается, что доля ипотеки с господдержкой в январе снизилась до рекордных 8,2%.