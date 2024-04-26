РБК: Минфин обсудит новое условие для получения льготной ипотеки

27 апреля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Кредит с господдержкой будет привязан к уровню дохода заемщиков Фото: Игорь Пантин © URA.RU Российские власти обсуждают введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки. Кредит с господдержкой может быть привязан к уровню дохода заемщиков. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. «Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил Чебесков телеканалу РБК. По данным «Дом.РФ», на 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8—16,9%. Базовая ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. Она доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также тем, у кого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок. Программа дает возможность взять кредит по ставке не выше 6% на весь срок на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры, а предельная сумма кредита для многих регионов — шесть миллионов рублей. В таком виде программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Правительство РФ нашло способ сбалансировать рынок ипотеки, перегретый введенными с начала пандемии льготными программами. Сообщается, что их заменят на новые, что должно остановить рост цен на жилье. В частности, одним из таких шагов станет введение льготных ставок только на большое жилье, предназначенное для многодетных семей. По их словам, власти сейчас вынуждены лавировать между двумя крайностями. URA.RU подготовило материал, который касаются всех условий ипотеки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти обсуждают введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки. Кредит с господдержкой может быть привязан к уровню дохода заемщиков. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. «Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил Чебесков телеканалу РБК. По данным «Дом.РФ», на 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8—16,9%. Базовая ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. Она доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также тем, у кого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок. Программа дает возможность взять кредит по ставке не выше 6% на весь срок на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры, а предельная сумма кредита для многих регионов — шесть миллионов рублей. В таком виде программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Правительство РФ нашло способ сбалансировать рынок ипотеки, перегретый введенными с начала пандемии льготными программами. Сообщается, что их заменят на новые, что должно остановить рост цен на жилье. В частности, одним из таких шагов станет введение льготных ставок только на большое жилье, предназначенное для многодетных семей. По их словам, власти сейчас вынуждены лавировать между двумя крайностями. URA.RU подготовило материал, который касаются всех условий ипотеки.