Военнослужащий сыграл свадьбу в краткосрочном отпуске
В Губкинском (ЯНАО) военнослужащий Ринат сыграл свадьбу, приехав в отпуск из зоны специальной военной операции. Молодоженов поздравил мэр города Андрей Бандурко.
«Ринат приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться на Юлии. А от меня вам напутствие, как от человека, прожившего в браке 22 года: поддерживайте, слушайте, прощайте, уважайте и берегите друг друга», — написал Андрей Бандурко в официальном telegram-канале.
Военнослужащий в краткосрочном отпуске женился на избраннице
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