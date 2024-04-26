Военнослужащий приехал в отпуск в ЯНАО и сыграл свадьбу. Фото

Мэр из ЯНАО поздравил с бракосочетанием военнослужащего СВО

27 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Военнослужащий сыграл свадьбу в краткосрочном отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) военнослужащий Ринат сыграл свадьбу, приехав в отпуск из зоны специальной военной операции. Молодоженов поздравил мэр города Андрей Бандурко. «Ринат приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться на Юлии. А от меня вам напутствие, как от человека, прожившего в браке 22 года: поддерживайте, слушайте, прощайте, уважайте и берегите друг друга», — написал Андрей Бандурко в официальном telegram-канале. Военнослужащий в краткосрочном отпуске женился на избраннице telegram-канал Андрея Бандурко Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) военнослужащий Ринат сыграл свадьбу, приехав в отпуск из зоны специальной военной операции. Молодоженов поздравил мэр города Андрей Бандурко. «Ринат приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться на Юлии. А от меня вам напутствие, как от человека, прожившего в браке 22 года: поддерживайте, слушайте, прощайте, уважайте и берегите друг друга», — написал Андрей Бандурко в официальном telegram-канале.