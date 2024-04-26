26 апреля 2024

Военнослужащий приехал в отпуск в ЯНАО и сыграл свадьбу. Фото

Мэр из ЯНАО поздравил с бракосочетанием военнослужащего СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба Вячеслава Перского. Екатеринбург, букет роз, свадьба, альбом, пожелания
Военнослужащий сыграл свадьбу в краткосрочном отпуске Фото:

В Губкинском (ЯНАО) военнослужащий Ринат сыграл свадьбу, приехав в отпуск из зоны специальной военной операции. Молодоженов поздравил мэр города Андрей Бандурко.

«Ринат приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться на Юлии. А от меня вам напутствие, как от человека, прожившего в браке 22 года: поддерживайте, слушайте, прощайте, уважайте и берегите друг друга», — написал Андрей Бандурко в официальном telegram-канале.

Военнослужащий в краткосрочном отпуске женился на избраннице
Военнослужащий в краткосрочном отпуске женился на избраннице
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) военнослужащий Ринат сыграл свадьбу, приехав в отпуск из зоны специальной военной операции. Молодоженов поздравил мэр города Андрей Бандурко. «Ринат приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться на Юлии. А от меня вам напутствие, как от человека, прожившего в браке 22 года: поддерживайте, слушайте, прощайте, уважайте и берегите друг друга», — написал Андрей Бандурко в официальном telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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