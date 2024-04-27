Мэр Екатеринбурга устроил праздник для работников метро — чтобы подбодрить. Фото

27 апреля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Выступать Алексей Орлов пригласил своих давних товарищей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена необычно. Днем в подземке внезапно устроили концерт «Хора Турецкого», а вечером всех свободных работников (это тысячи человек) собрали в ККТ «Космос» — на главной городской площадке. «Именно благодаря вам, дорогие друзья, метрополитен достойно держит заданную 33 года назад плану, а также идет в ногу за временем и остается самым востребованным транспортом в столице Урала. У нашего метрополитена достойное прошлое, замечательное настоящее, и я не побоюсь этого слова, все-таки большое будущее», — сказал Орлов. От областной власти выступили замгубернатора Алексей Кузнецов, первый вице-спикер заксо, легендарный экс-мэр (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий, а завершал торжественную часть — с вручением благодарственных писем всем отличившимся — директор метро Андрей Панаиотиди. Затем на сцену вышел тот же «Хор Турецкого». По данным агентства, его выступления оплачивали дружественные мэрии застройщики (многие из них, кстати, были в зале). Непосредственными организаторами события по поручению Орлова были его новый транспортный зам Рустам Галямов и вице-мэр Марина Фадеева. Задумка такого празднования в том, чтобы показать всем собравшимся, насколько их, обделенных в последние годы вниманием власти, в действительности ценят. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена необычно. Днем в подземке внезапно устроили концерт «Хора Турецкого», а вечером всех свободных работников (это тысячи человек) собрали в ККТ «Космос» — на главной городской площадке. «Именно благодаря вам, дорогие друзья, метрополитен достойно держит заданную 33 года назад плану, а также идет в ногу за временем и остается самым востребованным транспортом в столице Урала. У нашего метрополитена достойное прошлое, замечательное настоящее, и я не побоюсь этого слова, все-таки большое будущее», — сказал Орлов. От областной власти выступили замгубернатора Алексей Кузнецов, первый вице-спикер заксо, легендарный экс-мэр (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий, а завершал торжественную часть — с вручением благодарственных писем всем отличившимся — директор метро Андрей Панаиотиди. Затем на сцену вышел тот же «Хор Турецкого». По данным агентства, его выступления оплачивали дружественные мэрии застройщики (многие из них, кстати, были в зале). Непосредственными организаторами события по поручению Орлова были его новый транспортный зам Рустам Галямов и вице-мэр Марина Фадеева. Задумка такого празднования в том, чтобы показать всем собравшимся, насколько их, обделенных в последние годы вниманием власти, в действительности ценят.