В Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. Скрин

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигрант, документы
Новый законопроект разработан в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции Фото:

В Госдуму был внесен законопроект о введении «режима высылки» в отношении мигрантов, которые не имеют права находится в РФ. Он устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Соответсвующий документ появился на сайте Госдумы.

«Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину на сайте Госдумы. Документом устанавливается ряд обязанностей, которые должны исполнять иностранные граждане, если подпадают под данный режим.

В законопроекте указано, что иностранцы, попадающие под «режим высылки» обязаны сообщать органам власти о своем местонахождении, о смене места пребывания. Также они должны проинформировать о датах и маршрутах при запланированном выезде из РФ.

Что обязаны делать иностранцы, согласно новому законопроекту
Что обязаны делать иностранцы, согласно новому законопроекту

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В Госдуму был внесен законопроект о введении «режима высылки» в отношении мигрантов, которые не имеют права находится в РФ. Он устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Соответсвующий документ появился на сайте Госдумы. «Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину на сайте Госдумы. Документом устанавливается ряд обязанностей, которые должны исполнять иностранные граждане, если подпадают под данный режим. В законопроекте указано, что иностранцы, попадающие под «режим высылки» обязаны сообщать органам власти о своем местонахождении, о смене места пребывания. Также они должны проинформировать о датах и маршрутах при запланированном выезде из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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