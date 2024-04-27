В Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. Скрин

27 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Новый законопроект разработан в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму был внесен законопроект о введении «режима высылки» в отношении мигрантов, которые не имеют права находится в РФ. Он устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Соответсвующий документ появился на сайте Госдумы. «Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину на сайте Госдумы. Документом устанавливается ряд обязанностей, которые должны исполнять иностранные граждане, если подпадают под данный режим. В законопроекте указано, что иностранцы, попадающие под «режим высылки» обязаны сообщать органам власти о своем местонахождении, о смене места пребывания. Также они должны проинформировать о датах и маршрутах при запланированном выезде из РФ. Что обязаны делать иностранцы, согласно новому законопроекту Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму был внесен законопроект о введении «режима высылки» в отношении мигрантов, которые не имеют права находится в РФ. Он устанавливает ряд обязанностей для мигрантов. Соответсвующий документ появился на сайте Госдумы. «Направляем <…> Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)“», — отмечено в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину на сайте Госдумы. Документом устанавливается ряд обязанностей, которые должны исполнять иностранные граждане, если подпадают под данный режим. В законопроекте указано, что иностранцы, попадающие под «режим высылки» обязаны сообщать органам власти о своем местонахождении, о смене места пребывания. Также они должны проинформировать о датах и маршрутах при запланированном выезде из РФ.