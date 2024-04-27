Трассу Тюмень — Омск защитят от большой воды дополнительной насыпью. Видео

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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , моор александр
Дополнительную насыпь губернатор пообещал закончить к понедельнику Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

На трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское для защиты от паводковых вод дорожники укрепляют дамбу с помощью дополнительной насыпи. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь», — рассказал в своем telegram-канале глава Тюменской области.

Дополнительную насыпь делают с помощью экскаваторов и погрузчиков. Пока первые ее формируют, вторые выравнивают и уплотняют грунт. После спасатели укладывают пленку и укрепляют ее мешками. По словам Александра Моора, технология уже показала свою эффективность.

Работа по выстраиванию дополнительных насыпей ведется на трех участках. Губернатор рассказал, что укрепление закончат к понедельнику.

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На трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское для защиты от паводковых вод дорожники укрепляют дамбу с помощью дополнительной насыпи. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь», — рассказал в своем telegram-канале глава Тюменской области. Дополнительную насыпь делают с помощью экскаваторов и погрузчиков. Пока первые ее формируют, вторые выравнивают и уплотняют грунт. После спасатели укладывают пленку и укрепляют ее мешками. По словам Александра Моора, технология уже показала свою эффективность. Работа по выстраиванию дополнительных насыпей ведется на трех участках. Губернатор рассказал, что укрепление закончат к понедельнику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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