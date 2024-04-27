На трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское для защиты от паводковых вод дорожники укрепляют дамбу с помощью дополнительной насыпи. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь», — рассказал в своем telegram-канале глава Тюменской области.
Дополнительную насыпь делают с помощью экскаваторов и погрузчиков. Пока первые ее формируют, вторые выравнивают и уплотняют грунт. После спасатели укладывают пленку и укрепляют ее мешками. По словам Александра Моора, технология уже показала свою эффективность.
Работа по выстраиванию дополнительных насыпей ведется на трех участках. Губернатор рассказал, что укрепление закончат к понедельнику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское для защиты от паводковых вод дорожники укрепляют дамбу с помощью дополнительной насыпи. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь», — рассказал в своем telegram-канале глава Тюменской области. Дополнительную насыпь делают с помощью экскаваторов и погрузчиков. Пока первые ее формируют, вторые выравнивают и уплотняют грунт. После спасатели укладывают пленку и укрепляют ее мешками. По словам Александра Моора, технология уже показала свою эффективность. Работа по выстраиванию дополнительных насыпей ведется на трех участках. Губернатор рассказал, что укрепление закончат к понедельнику.