Бастрыкин требует возбудить дело о жестоком избиении екатеринбуржца толпой

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жесткого избиения жителя Екатеринбурга толпой. Пострадавший мужчина помимо переломов и ушибов получил огнестрельное ранение в ногу. О требовании сообщили в пресс-службе СК.

«Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Свердловской области… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Радищева толпа неизвестных напала на молодого человека, ожидавшего такси. Он получил множественные удары по голове и телу, а также ранение от выстрела в бедро. После госпитализации ему потребовалась операция.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что все участники конфликта установлены и опрошены. «Полицейскими изъят травматический пистолет, который, предположительно, был использован в ходе происшествия. В настоящее время назначено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего для определения степени тяжести вреда здоровью и квалификации правонарушения», — подчеркнули в ведомстве.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жесткого избиения жителя Екатеринбурга толпой. Пострадавший мужчина помимо переломов и ушибов получил огнестрельное ранение в ногу. О требовании сообщили в пресс-службе СК. «Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Свердловской области… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале ведомства. Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Радищева толпа неизвестных напала на молодого человека, ожидавшего такси. Он получил множественные удары по голове и телу, а также ранение от выстрела в бедро. После госпитализации ему потребовалась операция. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что все участники конфликта установлены и опрошены. «Полицейскими изъят травматический пистолет, который, предположительно, был использован в ходе происшествия. В настоящее время назначено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего для определения степени тяжести вреда здоровью и квалификации правонарушения», — подчеркнули в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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