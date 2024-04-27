Из семьи в Златоусте на СВО служат четверо бойцов. Фото

28 апреля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

В зону СВО отправились сразу четверо родственников из Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из семьи Валиахметовых в Златоусте (Челябинская область) на спецоперацию отправились служить четверо мужчин. Как URA.RU рассказала родственница Наталья Валеева, старшему из бойцов 58 лет, младшему — 28. «Четверо мужчин семьи Валиахметовых находятся сейчас на боевых позициях в зоне СВО. Возраст и судьбы у всех четверых разные, но всех их объединяет то, что в трудное для страны время они проявили себя настоящими мужчинами, защитниками Отечества», — рассказала URA.RU Валеева. Игорь Валиахметов заключил контракт с Минобороны РФ, когда ему было 58 лет. Он должен был поддержать сына, который несколькими месяцами раньше начал проходить обучение на военном полигоне. Военная закалка имеется: в 1984—1986 годах мужчина служил механиком-водителем БТР в пограничных войсках на границе Казахстана и Китая. С ноября 2023 года воевал на купянском направлении в мотострелковых войсках по специальности стрелка. Сын Александр после срочной службы в Озерске остался на сверхсрочную. Воинская специальность снайпера и пулеметчика определила занятость в зоне спецоперации. Снайпер в войсках специального назначения, боец награжден орденом Мужества за спасение российских солдат, раненых в бою под Артемовском. На полях сражений находятся племянник Валиахметова-старшего, двоюродный брат сына, Григорий, призванный из Уфы. Мужчине 31 год, но по состоянию здоровья в армию призван не был. Отправился добровольцем в июле 2023 года. В настоящее время воюет минометчиком на запорожском направлении. После ранения вернулся на линию соприкосновения. Также на фронте находится троюродный брат Александра и Григория, 28-летний Владислав Валиахметов. На спецоперацию он ушел из Канска Красноярского края. В составе войск ВДВ принимал участие в боях за Авдеевку. Является командиром стрелкового отделения. Во время эвакуации раненных с поля боя 10 марта получил тяжелое ранение. В данный момент после госпиталя вернулся домой к семье и сыну. За парня беспокоится воспитавшая его бабушка Лидия Полякова. Александр награжден орденом Мужества за спасение российских солдат Игорь заключил контракт с МО РФ в возрасте 58 лет Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из семьи Валиахметовых в Златоусте (Челябинская область) на спецоперацию отправились служить четверо мужчин. Как URA.RU рассказала родственница Наталья Валеева, старшему из бойцов 58 лет, младшему — 28. «Четверо мужчин семьи Валиахметовых находятся сейчас на боевых позициях в зоне СВО. Возраст и судьбы у всех четверых разные, но всех их объединяет то, что в трудное для страны время они проявили себя настоящими мужчинами, защитниками Отечества», — рассказала URA.RU Валеева. Игорь Валиахметов заключил контракт с Минобороны РФ, когда ему было 58 лет. Он должен был поддержать сына, который несколькими месяцами раньше начал проходить обучение на военном полигоне. Военная закалка имеется: в 1984—1986 годах мужчина служил механиком-водителем БТР в пограничных войсках на границе Казахстана и Китая. С ноября 2023 года воевал на купянском направлении в мотострелковых войсках по специальности стрелка. Сын Александр после срочной службы в Озерске остался на сверхсрочную. Воинская специальность снайпера и пулеметчика определила занятость в зоне спецоперации. Снайпер в войсках специального назначения, боец награжден орденом Мужества за спасение российских солдат, раненых в бою под Артемовском. На полях сражений находятся племянник Валиахметова-старшего, двоюродный брат сына, Григорий, призванный из Уфы. Мужчине 31 год, но по состоянию здоровья в армию призван не был. Отправился добровольцем в июле 2023 года. В настоящее время воюет минометчиком на запорожском направлении. После ранения вернулся на линию соприкосновения. Также на фронте находится троюродный брат Александра и Григория, 28-летний Владислав Валиахметов. На спецоперацию он ушел из Канска Красноярского края. В составе войск ВДВ принимал участие в боях за Авдеевку. Является командиром стрелкового отделения. Во время эвакуации раненных с поля боя 10 марта получил тяжелое ранение. В данный момент после госпиталя вернулся домой к семье и сыну. За парня беспокоится воспитавшая его бабушка Лидия Полякова.