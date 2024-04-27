Арестован экс-подчиненный замглавы Минобороны РФ: кто такой Антон Филатов

Арестован третий фигурант дела замглавы Минобороны Иванова

28 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Суд поддержал доводы следствия и поместил Филатова в СИЗО на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший подчиненный замглавы Минобороны Тимура Иванова Антон Филатов был арестован 28 апреля. Ему предъявили обвинение в особо крупной растрате. О жизни Филатова, его карьере и уголовном деле — в материале URA.RU. Почему задержали Филатова По версии следствия, находясь на руководящих должностях в подведомственных Минобороны РФ компаниях, Филатов присвоил крупную сумму денег, передает «Коммерсант». Сумма растраченных средств, период совершения преступления и в какой структуре было совершено хищение — не уточняется. На аресте Филатова настоял следователь СК РФ, курирующий уголовное дело. Он обосновал это тем, что нарушитель может скрыться, а также оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства своих преступлений. В итоге Филатова отправили в СИЗО на два месяца. Филатов помещен в СИЗО на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Карьера бывшего подчиненного Иванова С 2002 по 2012 год Филатов занимал руководящие должности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России. С 2012 по 2014 года занимался коммерцией. Также имеется информация, что в 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова, а в 2013 году перешел на руководящую должность в АО «Оборонстрой». В этом же 2013 году гендиректором компании стал Иванов. Филатов также работал в АО «1470 УМТО», АО «Спецтранслизинг» и ООО «Оборонлогистика». Последнее предприятие является единственным исполнителем по доставке воинских грузов и материального имущества в Арктическую и Курильскую островные зоны с 2016 года, а в 2019 году распоряжением правительства РФ была расширена территория доставки грузов. Предполагалось, что в компании не было в собственности ни флота, ни подвижного состава, ни соответствующих компетенций сотрудников, все находилось на аутсорсинге. Тимур Иванов курировал предприятие «Оборонлогистика», где Филатов был руководителем до 2019 года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Домашний арест В ноябре 2018 года Филатов, будучи руководителем «Оборонлогистики», также обвинялся в особо крупной растрате в сфере закупок для нужд военного ведомства. Его даже поместили под домашний арест. Обжалованием меры пресечения Филатову занимались не только адвокаты, но и Генпрокуратура. В суде приводились доводы, что у следователей вообще нет оснований для привлечения тогдашнего руководителя «Оборонлогистики» к уголовной ответственности. Впоследствии все обвинения с Филатова были сняты, а в августе 2019 года он возглавил АО «Спецтранслизинг». URA.RU направило запрос в Минобороны и СК РФ с просьбой уточнить достоверность вышеприведенной информации. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший подчиненный замглавы Минобороны Тимура Иванова Антон Филатов был арестован 28 апреля. Ему предъявили обвинение в особо крупной растрате. О жизни Филатова, его карьере и уголовном деле — в материале URA.RU. По версии следствия, находясь на руководящих должностях в подведомственных Минобороны РФ компаниях, Филатов присвоил крупную сумму денег, передает «Коммерсант». Сумма растраченных средств, период совершения преступления и в какой структуре было совершено хищение — не уточняется. На аресте Филатова настоял следователь СК РФ, курирующий уголовное дело. Он обосновал это тем, что нарушитель может скрыться, а также оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства своих преступлений. В итоге Филатова отправили в СИЗО на два месяца. С 2002 по 2012 год Филатов занимал руководящие должности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России. С 2012 по 2014 года занимался коммерцией. Также имеется информация, что в 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова, а в 2013 году перешел на руководящую должность в АО «Оборонстрой». В этом же 2013 году гендиректором компании стал Иванов. Филатов также работал в АО «1470 УМТО», АО «Спецтранслизинг» и ООО «Оборонлогистика». Последнее предприятие является единственным исполнителем по доставке воинских грузов и материального имущества в Арктическую и Курильскую островные зоны с 2016 года, а в 2019 году распоряжением правительства РФ была расширена территория доставки грузов. Предполагалось, что в компании не было в собственности ни флота, ни подвижного состава, ни соответствующих компетенций сотрудников, все находилось на аутсорсинге. В ноябре 2018 года Филатов, будучи руководителем «Оборонлогистики», также обвинялся в особо крупной растрате в сфере закупок для нужд военного ведомства. Его даже поместили под домашний арест. Обжалованием меры пресечения Филатову занимались не только адвокаты, но и Генпрокуратура. В суде приводились доводы, что у следователей вообще нет оснований для привлечения тогдашнего руководителя «Оборонлогистики» к уголовной ответственности. Впоследствии все обвинения с Филатова были сняты, а в августе 2019 года он возглавил АО «Спецтранслизинг». URA.RU направило запрос в Минобороны и СК РФ с просьбой уточнить достоверность вышеприведенной информации. На момент публикации материала ответ не поступил.