27 апреля 2024

В майские праздники в Екатеринбурге перекроют 16 улиц. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Екатеринбург., милитари, уаз, армия, военные, милитаризация, день победы, парад победы, военнослужащие, 9 мая, z войска, мая
Первые длинные выходные продлятся до 2 мая, затем два рабочих дня и снова выходные — до 6 мая Фото:
новость из сюжета
Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024

В майские праздники в Екатеринбурге закроют движение транспорта ради репетиций парада к Дню Победы, а также для проведения культурных мероприятий. URA.RU составило карту перекрытий, которые будут в первую волну праздников — до 5 мая.

В темное время суток — с 20:00 до 04:00 с 30 апреля на 1 мая и с 4 на 5 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. На время движения военной техники к месту репетиции — с 19:00 30 апреля и 4 мая — будут закрыты несколько улиц и на Вторчермете, а именно Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская.

3 мая на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала с 11:30 до 12:00 закроют движение транспорта по нечетной стороне Свердлова от Мельковской до Челюскинцев. Еще больше информации об ограничениях в майские праздники, а также ключевых событиях — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В майские праздники в Екатеринбурге закроют движение транспорта ради репетиций парада к Дню Победы, а также для проведения культурных мероприятий. URA.RU составило карту перекрытий, которые будут в первую волну праздников — до 5 мая. В темное время суток — с 20:00 до 04:00 с 30 апреля на 1 мая и с 4 на 5 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. На время движения военной техники к месту репетиции — с 19:00 30 апреля и 4 мая — будут закрыты несколько улиц и на Вторчермете, а именно Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская. 3 мая на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала с 11:30 до 12:00 закроют движение транспорта по нечетной стороне Свердлова от Мельковской до Челюскинцев. Еще больше информации об ограничениях в майские праздники, а также ключевых событиях — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...