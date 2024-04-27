В майские праздники в Екатеринбурге перекроют 16 улиц. Инфографика

28 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Первые длинные выходные продлятся до 2 мая, затем два рабочих дня и снова выходные — до 6 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 В майские праздники в Екатеринбурге закроют движение транспорта ради репетиций парада к Дню Победы, а также для проведения культурных мероприятий. URA.RU составило карту перекрытий, которые будут в первую волну праздников — до 5 мая. В темное время суток — с 20:00 до 04:00 с 30 апреля на 1 мая и с 4 на 5 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. На время движения военной техники к месту репетиции — с 19:00 30 апреля и 4 мая — будут закрыты несколько улиц и на Вторчермете, а именно Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская. 3 мая на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала с 11:30 до 12:00 закроют движение транспорта по нечетной стороне Свердлова от Мельковской до Челюскинцев. Еще больше информации об ограничениях в майские праздники, а также ключевых событиях — в сюжете URA.RU. Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздники в Екатеринбурге закроют движение транспорта ради репетиций парада к Дню Победы, а также для проведения культурных мероприятий. URA.RU составило карту перекрытий, которые будут в первую волну праздников — до 5 мая. В темное время суток — с 20:00 до 04:00 с 30 апреля на 1 мая и с 4 на 5 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. На время движения военной техники к месту репетиции — с 19:00 30 апреля и 4 мая — будут закрыты несколько улиц и на Вторчермете, а именно Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская. 3 мая на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала с 11:30 до 12:00 закроют движение транспорта по нечетной стороне Свердлова от Мельковской до Челюскинцев. Еще больше информации об ограничениях в майские праздники, а также ключевых событиях — в сюжете URA.RU.