Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии

28 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Макрон хочет усилить военный потенциал Европы Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости начать обсуждение концепции «европейской обороны», которая будет включать в себя наличие собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе беседы с французской молодежью, информацию передает портал DNA. «Сейчас необходимо идти дальше, строить надежную европейскую оборону. <…> Эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение. Есть ядерное оружие: французская доктрина гласит, что мы можем использовать его. Я за то, чтобы начать дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие…», — заявил Макрон, слова которого приводит DNA . Президент Франции также поднял вопрос о роли ядерного оружия в европейской оборонной стратегии, отмечая, что французская доктрина может быть использована в качестве механизма для укрепления доверия к европейской обороне. Макрон призвал европейских лидеров к диалогу о различных аспектах оборонной политики, включая противоракетную защиту и стратегическое вооружение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости начать обсуждение концепции «европейской обороны», которая будет включать в себя наличие собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе беседы с французской молодежью, информацию передает портал DNA. «Сейчас необходимо идти дальше, строить надежную европейскую оборону. <…> Эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение. Есть ядерное оружие: французская доктрина гласит, что мы можем использовать его. Я за то, чтобы начать дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие…», — заявил Макрон, слова которого приводит DNA. Президент Франции также поднял вопрос о роли ядерного оружия в европейской оборонной стратегии, отмечая, что французская доктрина может быть использована в качестве механизма для укрепления доверия к европейской обороне. Макрон призвал европейских лидеров к диалогу о различных аспектах оборонной политики, включая противоракетную защиту и стратегическое вооружение.