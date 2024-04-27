27 апреля 2024

Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон хочет усилить военный потенциал Европы Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости начать обсуждение концепции «европейской обороны», которая будет включать в себя наличие собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе беседы с французской молодежью, информацию передает портал DNA.

«Сейчас необходимо идти дальше, строить надежную европейскую оборону. <…> Эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение. Есть ядерное оружие: французская доктрина гласит, что мы можем использовать его. Я за то, чтобы начать дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие…», — заявил Макрон, слова которого приводит DNA.

Президент Франции также поднял вопрос о роли ядерного оружия в европейской оборонной стратегии, отмечая, что французская доктрина может быть использована в качестве механизма для укрепления доверия к европейской обороне. Макрон призвал европейских лидеров к диалогу о различных аспектах оборонной политики, включая противоракетную защиту и стратегическое вооружение.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости начать обсуждение концепции «европейской обороны», которая будет включать в себя наличие собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе беседы с французской молодежью, информацию передает портал DNA. «Сейчас необходимо идти дальше, строить надежную европейскую оборону. <…> Эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение. Есть ядерное оружие: французская доктрина гласит, что мы можем использовать его. Я за то, чтобы начать дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие…», — заявил Макрон, слова которого приводит DNA. Президент Франции также поднял вопрос о роли ядерного оружия в европейской оборонной стратегии, отмечая, что французская доктрина может быть использована в качестве механизма для укрепления доверия к европейской обороне. Макрон призвал европейских лидеров к диалогу о различных аспектах оборонной политики, включая противоракетную защиту и стратегическое вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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