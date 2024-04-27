Мэрия Перми ищет подрядчика для благоустройства «Райского места»

Власти Перми ищут подрядчика, который займется благоустройством сквера «Райское место» в микрорайоне «Южный». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по благоустройству сквера под названием „Райское место“ в микрорайоне „Южный“ Свердловского района Перми. Начальная цена контракта 2 млн 996 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Подрядчик, который определится по итогу электронного аукциона, должен будет создать в сквере между домами на улице Горловской, 98 и 92 — современное городское пространство. В «Райском месте» появится зеленая зона, пешеходные дорожки и парковка, говорится в документации. Сквер планируется благоустроить до 10 октября.
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Власти Перми ищут подрядчика, который займется благоустройством сквера «Райское место» в микрорайоне «Южный». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству сквера под названием „Райское место“ в микрорайоне „Южный“ Свердловского района Перми. Начальная цена контракта 2 млн 996 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик, который определится по итогу электронного аукциона, должен будет создать в сквере между домами на улице Горловской, 98 и 92 — современное городское пространство. В «Райском месте» появится зеленая зона, пешеходные дорожки и парковка, говорится в документации. Сквер планируется благоустроить до 10 октября.