27 апреля 2024

Мэрия Перми ищет подрядчика для благоустройства «Райского места»

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Виды Екатеринбурга, сквер на улице титова
В Перми появится сквер в Свердловском районе города Фото:

Власти Перми ищут подрядчика, который займется благоустройством сквера «Райское место» в микрорайоне «Южный». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по благоустройству сквера под названием „Райское место“ в микрорайоне „Южный“ Свердловского района Перми. Начальная цена контракта 2 млн 996 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Подрядчик, который определится по итогу электронного аукциона, должен будет создать в сквере между домами на улице Горловской, 98 и 92 — современное городское пространство. В «Райском месте» появится зеленая зона, пешеходные дорожки и парковка, говорится в документации. Сквер планируется благоустроить до 10 октября.

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Власти Перми ищут подрядчика, который займется благоустройством сквера «Райское место» в микрорайоне «Южный». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству сквера под названием „Райское место“ в микрорайоне „Южный“ Свердловского района Перми. Начальная цена контракта 2 млн 996 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик, который определится по итогу электронного аукциона, должен будет создать в сквере между домами на улице Горловской, 98 и 92 — современное городское пространство. В «Райском месте» появится зеленая зона, пешеходные дорожки и парковка, говорится в документации. Сквер планируется благоустроить до 10 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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