ВСУ ночью атаковали российские территории

ВС РФ обезвредили 17 украинских беспилотников над регионами России

28 апреля 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили 17 беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Известно, что девять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Известно, что девять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской.