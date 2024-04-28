ВСУ ночью атаковали российские территории

ВС РФ обезвредили 17 украинских беспилотников над регионами России
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ВС РФ сбили 17 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Известно, что девять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской.

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За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Известно, что девять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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