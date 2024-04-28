ВСУ ночью атаковали российские территории

ВС РФ сбили 17 беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Известно, что девять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской.
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