На 112-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись «Нива» и большегруз «ДАФ». Водитель легковушки, лишенный прав за управление транспортным средством (ТС) в пьяном виде, погиб, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«На автодороге столкнулись „Нива“ и большегруз „ДАФ“, 46-летний водитель на „Ниве“ … погиб. Автоинспекторы выяснили, что … [он был] лишен права управления транспортом за пьяное вождение», — написано в telegram-канале ведомства.
Водитель легковушки оказался жителем села Солобоево Исетского района. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На 112-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись «Нива» и большегруз «ДАФ». Водитель легковушки, лишенный прав за управление транспортным средством (ТС) в пьяном виде, погиб, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области. «На автодороге столкнулись „Нива“ и большегруз „ДАФ“, 46-летний водитель на „Ниве“ … погиб. Автоинспекторы выяснили, что … [он был] лишен права управления транспортом за пьяное вождение», — написано в telegram-канале ведомства. Водитель легковушки оказался жителем села Солобоево Исетского района. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.