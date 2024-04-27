27 апреля 2024

В ДТП погиб тюменец, лишенный прав за пьяное вождение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
На трассе Шадринск — Ялуторовск в ДТП погиб водитель, лишенный прав за пьяное вождение Фото:

На 112-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись «Нива» и большегруз «ДАФ». Водитель легковушки, лишенный прав за управление транспортным средством (ТС) в пьяном виде, погиб, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«На автодороге столкнулись „Нива“ и большегруз „ДАФ“, 46-летний водитель на „Ниве“ … погиб. Автоинспекторы выяснили, что … [он был] лишен права управления транспортом за пьяное вождение», — написано в telegram-канале ведомства.

Водитель легковушки оказался жителем села Солобоево Исетского района. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На 112-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись «Нива» и большегруз «ДАФ». Водитель легковушки, лишенный прав за управление транспортным средством (ТС) в пьяном виде, погиб, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области. «На автодороге столкнулись „Нива“ и большегруз „ДАФ“, 46-летний водитель на „Ниве“ … погиб. Автоинспекторы выяснили, что … [он был] лишен права управления транспортом за пьяное вождение», — написано в telegram-канале ведомства. Водитель легковушки оказался жителем села Солобоево Исетского района. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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