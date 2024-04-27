27 апреля 2024

В Челябинской области 14-летняя девочка сорвалась со скалы и разбилась насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, река чусовая, скала, природа
Чтобы поднять тело девочки, пришлось использовать альпинистское снаряжение Фото:

В Челябинской области на Айских притесах в Саткинском районе 14-летняя девочка сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Спасатели работали на месте ЧП минувшей ночью. Об этом рассказали в областной поисково-спасательной службе (ПСС).

«Место трагедии расположено в стороне от туристических стоянок. Чтобы поднять тело погибшей, упавшей с отвесной скалы Больших Притесов, добираться до участка суши пришлось по реке», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Наверх стометровой отвесной скалы Больших Притесов тело девочки пришлось поднимать на спинальном щите. Затем погибшую передали сотрудникам полиции.

Погибшая пропала 26 апреля в Сатке. Подростка разыскивала мама, а к ее поискам подключались волонтеры «Легион Спас».

Большие Айские притесы» привлекают туристов своими красивыми видами и экстремальными аттракционами. В летний сезон эти места становятся местом паломничества любителей активного отдыха.

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В Челябинской области на Айских притесах в Саткинском районе 14-летняя девочка сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Спасатели работали на месте ЧП минувшей ночью. Об этом рассказали в областной поисково-спасательной службе (ПСС). «Место трагедии расположено в стороне от туристических стоянок. Чтобы поднять тело погибшей, упавшей с отвесной скалы Больших Притесов, добираться до участка суши пришлось по реке», — сообщили в пресс-центре ПСС. Наверх стометровой отвесной скалы Больших Притесов тело девочки пришлось поднимать на спинальном щите. Затем погибшую передали сотрудникам полиции. Погибшая пропала 26 апреля в Сатке. Подростка разыскивала мама, а к ее поискам подключались волонтеры «Легион Спас». Большие Айские притесы» привлекают туристов своими красивыми видами и экстремальными аттракционами. В летний сезон эти места становятся местом паломничества любителей активного отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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