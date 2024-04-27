В Челябинской области 14-летняя девочка сорвалась со скалы и разбилась насмерть

В Челябинской области на Айских притесах в Саткинском районе 14-летняя девочка сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Спасатели работали на месте ЧП минувшей ночью. Об этом рассказали в областной поисково-спасательной службе (ПСС).
«Место трагедии расположено в стороне от туристических стоянок. Чтобы поднять тело погибшей, упавшей с отвесной скалы Больших Притесов, добираться до участка суши пришлось по реке», — сообщили в пресс-центре ПСС.
Наверх стометровой отвесной скалы Больших Притесов тело девочки пришлось поднимать на спинальном щите. Затем погибшую передали сотрудникам полиции.
Погибшая пропала 26 апреля в Сатке. Подростка разыскивала мама, а к ее поискам подключались волонтеры «Легион Спас».
Большие Айские притесы» привлекают туристов своими красивыми видами и экстремальными аттракционами. В летний сезон эти места становятся местом паломничества любителей активного отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!