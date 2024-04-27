Курганцу, избившему до смерти своего друга, утвердили обвинение

28 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Кургана, до смерти избившему своего друга во время застолья, утвердили обвинительное заключение. Его обвиняют в убийстве 56-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Курганской области. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. В результате его действий скончался его 56-летний товарищ. На данный момент следователем собрано достаточно доказательств, поэтому обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в ночь на 6 января 2024 года компания мужчин находилась в гостях у обвиняемого. После застолья между ними произошла ссора, во время которой хозяин жилища жестоко избил своего друга. Потерпевшего с места происшествия госпитализировала бригада скорой медицинской помощи, вызванная очевидцами, но вскоре мужчина скончался от тяжелой травмы живота и черепно-лицевой травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Кургана, до смерти избившему своего друга во время застолья, утвердили обвинительное заключение. Его обвиняют в убийстве 56-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Курганской области. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. В результате его действий скончался его 56-летний товарищ. На данный момент следователем собрано достаточно доказательств, поэтому обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в ночь на 6 января 2024 года компания мужчин находилась в гостях у обвиняемого. После застолья между ними произошла ссора, во время которой хозяин жилища жестоко избил своего друга. Потерпевшего с места происшествия госпитализировала бригада скорой медицинской помощи, вызванная очевидцами, но вскоре мужчина скончался от тяжелой травмы живота и черепно-лицевой травмы.