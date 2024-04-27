27 апреля 2024

В Челябинской области силовики арестовали подозреваемого в оправдании терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
В настоящее время мужчина заключен под стражу Фото:

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ уличен в публичном оправдании терроризма 52-летний житель области. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.

«Сотрудники силовых структур установили, что мужчина разместил в открытом доступе на своей странице комментарий деструктивного характера. Его высказывания оправдывали террористическую деятельность и побуждали других к осуществлению экстремистской деятельности и терроризма», — отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что в настоящее время подозреваемому планируется предъявить обвинение. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

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Сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ уличен в публичном оправдании терроризма 52-летний житель области. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Сотрудники силовых структур установили, что мужчина разместил в открытом доступе на своей странице комментарий деструктивного характера. Его высказывания оправдывали террористическую деятельность и побуждали других к осуществлению экстремистской деятельности и терроризма», — отметили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что в настоящее время подозреваемому планируется предъявить обвинение. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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