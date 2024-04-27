Глава ЯНАО «сделал низкий поклон» медикам в их профессиональный праздник

28 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Артюхов пожелал работникам скорой помощи чаще отдыхать и быть здоровыми Фото: Валерий Бычков © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников скорой помощи с их профессиональным праздником. Он пожелал специалистам чаще отдыхать и быть здоровыми. «Низкий вам поклон, будьте здоровы, чаще отдыхайте. С праздником», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он напомнил самые яркие случаи спасения людей: реанимация после клинической смерти прямо в такси, растворение тромба и восстановление кровотока сосуда, поддержка работы сердца во время всего пути до больницы и так далее. При этом губернатор подчеркнул заявления медиков о том, что они «просто делают свою работу». 28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Праздник учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году это 16 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников скорой помощи с их профессиональным праздником. Он пожелал специалистам чаще отдыхать и быть здоровыми. «Низкий вам поклон, будьте здоровы, чаще отдыхайте. С праздником», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он напомнил самые яркие случаи спасения людей: реанимация после клинической смерти прямо в такси, растворение тромба и восстановление кровотока сосуда, поддержка работы сердца во время всего пути до больницы и так далее. При этом губернатор подчеркнул заявления медиков о том, что они «просто делают свою работу». 28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Праздник учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году это 16 июня.