27 апреля 2024

Глава ЯНАО «сделал низкий поклон» медикам в их профессиональный праздник

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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, артюхов дмитрий
Артюхов пожелал работникам скорой помощи чаще отдыхать и быть здоровыми Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников скорой помощи с их профессиональным праздником. Он пожелал специалистам чаще отдыхать и быть здоровыми.

«Низкий вам поклон, будьте здоровы, чаще отдыхайте. С праздником», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Также он напомнил самые яркие случаи спасения людей: реанимация после клинической смерти прямо в такси, растворение тромба и восстановление кровотока сосуда, поддержка работы сердца во время всего пути до больницы и так далее. При этом губернатор подчеркнул заявления медиков о том, что они «просто делают свою работу».

28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Праздник учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году это 16 июня.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников скорой помощи с их профессиональным праздником. Он пожелал специалистам чаще отдыхать и быть здоровыми. «Низкий вам поклон, будьте здоровы, чаще отдыхайте. С праздником», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он напомнил самые яркие случаи спасения людей: реанимация после клинической смерти прямо в такси, растворение тромба и восстановление кровотока сосуда, поддержка работы сердца во время всего пути до больницы и так далее. При этом губернатор подчеркнул заявления медиков о том, что они «просто делают свою работу». 28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Праздник учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году это 16 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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