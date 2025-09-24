Ямальский стоматолог заработал 22 млн рублей без лицензии и не вернет их государству

В Надыме (ЯНАО) владелец компании «Денталь» Заур Абакаров оказывал стоматологические услуги без лицензии. За четыре года на счета предпринимателя поступили 22 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена, было прекращено, но деньги стали предметом гражданского спора — по мнению надзорных органов, государству причинен значительный ущерб. Между тем, суды первой и второй инстанции придерживаются другой точки зрения. Подробнее — в материале URA.RU.
«Решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 июня 2025 года оставить без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения», — говорится в определении окружного суда по жалобе прокурора. Надзорное ведомство требовало отменить решение Надымского горсуда, который отказался взыскивать в пользу государства доход владельца ООО «Денталь» Заура Абакарова в размере 22 млн рублей. Бизнесмен оказывал населению стоматологические услуги без лицензии.
Как следует из апелляционного определения суда ЯНАО, 28 сентября 2022 года в отношении Абакарова было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. «С 27 апреля 2018 года по 4 февраля 2022 года [общество] оказывало стоматологические услуги населению и получало от этой деятельности систематический доход. Расчет пациентов за оказанные им стоматологические услуги производился путем оплаты как наличными денежными средствами, так и безналично на расчетные счета Абакарова как физического лица», — поясняется в определении.
В феврале 2024 года обвиняемый написал заявление с просьбой прекратить уголовное дело за деятельным раскаянием. Следствие пошло Абакарову навстречу.
«Десятого февраля 2024 года следователем — начальником СО ОМВД России «Надымский» подполковником юстиции Лунгрен К.Н. уголовное дело в отношении Абакарова З.М., возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному ст.28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием», – сообщается в документе.
Тем временем, прокуратура решила подать иск в горсуд с тем, чтобы обратить незаконно полученные 22 млн рублей в пользу государства. Первая инстанция истцу отказала.
В апелляционной жалобе прокуратура указала, что ссылка суда на недоказанность размера ущерба несостоятельна — многомиллионная сумма подтверждается материалами бухгалтерской экспертизы и показаниями свидетелей. Однако судебная коллегия с доводами прокуратуры не согласилась и поддержала точку зрения городского суда. «Медицинские услуги приняты заказчиками в полном объеме и без нареканий относительно их качества и объема», — говорится в определении коллегии. Факт причинения ущерба государству или иным лицам, по мнению судей, не доказан.
