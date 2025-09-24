24 сентября 2025

Боец из ямальского села погиб в зоне СВО. Фото

Ямалец погиб при выполнении воинского долга
Военнослужащий из села Катравож (ЯНАО) Максим Сязи погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти Приуральского района.

Прощание с бойцом состоится 25 сентября
Фото:

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели при исполнении боевых задач нашего земляка, Сязи Максима Маратовича. Он погиб героически, выполняя свой воинский долг», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Церемония прощания с бойцом состоится 25 сентября в селе. Власти района присоединяются к словам скорби и выражают свои соболезнования семье и близким военнослужащего.

