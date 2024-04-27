27 апреля 2024

Куйвашев выделил 146 миллионов на систему водоснабжения в свердловском поселке

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Осень. Курган, трубопровод, водопроводные трубы, трубы водоснабжения
Водопроводная система в населенном пункте построена в 1957 году (архивное фото) Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 146,5 миллиона рублей на строительство системы водоснабжения в поселке Нейво-Шайтанский (Свердловская область). Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Евгений Куйвашев выделил 146,5 миллиона рублей на строительство системы водоснабжения поселка Нейво-Шайтанский на базе подземных источников водоснабжения… Реализация проекта позволит обеспечить надежную работу системы водоснабжения поселка Нейво-Шайтанский и создаст комфортные условия жизни для 1,5 тысячи человек», — сказано в тексте, размещенном на сайте информационного портала Свердловской области.

Отмечается, что водопроводная система в поселке построена давно и уже пришла в негодность. Чтобы получать нормальную питьевую воду, жителям поселка с 2022 года приходится оформлять заявки.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 146,5 миллиона рублей на строительство системы водоснабжения в поселке Нейво-Шайтанский (Свердловская область). Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Евгений Куйвашев выделил 146,5 миллиона рублей на строительство системы водоснабжения поселка Нейво-Шайтанский на базе подземных источников водоснабжения… Реализация проекта позволит обеспечить надежную работу системы водоснабжения поселка Нейво-Шайтанский и создаст комфортные условия жизни для 1,5 тысячи человек», — сказано в тексте, размещенном на сайте информационного портала Свердловской области. Отмечается, что водопроводная система в поселке построена давно и уже пришла в негодность. Чтобы получать нормальную питьевую воду, жителям поселка с 2022 года приходится оформлять заявки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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