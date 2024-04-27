Ребенок выехал на самокате на проезжую часть
В районе Заозерный в Кургане около ТЦ «Стрекоза» автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Около „Стрекозы“. Ребенок поехал под колеса и его сбила машина», — рассказали читатели.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. После получения ответа новость будет дополнена.
ДТП произошло недалеко от ТЦ «Стрекоза»
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