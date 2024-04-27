27 апреля 2024

В Кургане у ТЦ «Стрекоза» автомобиль сбил ребенка на самокате. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выехал на самокате на проезжую часть Фото:

В районе Заозерный в Кургане около ТЦ «Стрекоза» автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Около „Стрекозы“. Ребенок поехал под колеса и его сбила машина», — рассказали читатели.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. После получения ответа новость будет дополнена.

ДТП произошло недалеко от ТЦ «Стрекоза»
ДТП произошло недалеко от ТЦ «Стрекоза»
Фото:

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В районе Заозерный в Кургане около ТЦ «Стрекоза» автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Около „Стрекозы“. Ребенок поехал под колеса и его сбила машина», — рассказали читатели. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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