27 апреля 2024

В курганской Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с ребенком на самокате

В Кургане машина сбила ребенка, выехавшего на самокате на дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , 03, медицина, скорая помощь, скорая
Ребенку оказали медицинскую помощь Фото:

В районе Заозерном в Кургане на улице Мальцева ребенок 2011 года рождения выехал на дорогу на красный цвет светофора, и его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В 14:06 на улице Мальцева в Кургане водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Omoda C5, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выехал на дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок 2011 года рождения получил травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В Госавтоинспекции сообщили, что с начала года в регионе пострадали в ДТП 12 детей-пешеходов. В большинстве случаев происшествия были совершены по собственной неосторожности несовершеннолетних. Полицейские напоминают, что взрослые должны обеспечить безопасность детей на дороге, а личный пример — это самая доходчивая форма обучения.

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В районе Заозерном в Кургане на улице Мальцева ребенок 2011 года рождения выехал на дорогу на красный цвет светофора, и его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В 14:06 на улице Мальцева в Кургане водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Omoda C5, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выехал на дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок 2011 года рождения получил травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В Госавтоинспекции сообщили, что с начала года в регионе пострадали в ДТП 12 детей-пешеходов. В большинстве случаев происшествия были совершены по собственной неосторожности несовершеннолетних. Полицейские напоминают, что взрослые должны обеспечить безопасность детей на дороге, а личный пример — это самая доходчивая форма обучения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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