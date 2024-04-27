В курганской Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с ребенком на самокате

В Кургане машина сбила ребенка, выехавшего на самокате на дорогу

28 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ребенку оказали медицинскую помощь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В районе Заозерном в Кургане на улице Мальцева ребенок 2011 года рождения выехал на дорогу на красный цвет светофора, и его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В 14:06 на улице Мальцева в Кургане водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Omoda C5, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выехал на дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок 2011 года рождения получил травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В Госавтоинспекции сообщили, что с начала года в регионе пострадали в ДТП 12 детей-пешеходов. В большинстве случаев происшествия были совершены по собственной неосторожности несовершеннолетних. Полицейские напоминают, что взрослые должны обеспечить безопасность детей на дороге, а личный пример — это самая доходчивая форма обучения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Заозерном в Кургане на улице Мальцева ребенок 2011 года рождения выехал на дорогу на красный цвет светофора, и его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В 14:06 на улице Мальцева в Кургане водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Omoda C5, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выехал на дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок 2011 года рождения получил травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В Госавтоинспекции сообщили, что с начала года в регионе пострадали в ДТП 12 детей-пешеходов. В большинстве случаев происшествия были совершены по собственной неосторожности несовершеннолетних. Полицейские напоминают, что взрослые должны обеспечить безопасность детей на дороге, а личный пример — это самая доходчивая форма обучения.