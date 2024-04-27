В курганской Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с ребенком на самокате

В районе Заозерном в Кургане на улице Мальцева ребенок 2011 года рождения выехал на дорогу на красный цвет светофора, и его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«В 14:06 на улице Мальцева в Кургане водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Omoda C5, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выехал на дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок 2011 года рождения получил травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
В Госавтоинспекции сообщили, что с начала года в регионе пострадали в ДТП 12 детей-пешеходов. В большинстве случаев происшествия были совершены по собственной неосторожности несовершеннолетних. Полицейские напоминают, что взрослые должны обеспечить безопасность детей на дороге, а личный пример — это самая доходчивая форма обучения.
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