Пермяк погиб во время сплава по реке в Башкирии

В Белорецком районе Башкортостана на реке Лемезе утонул турист из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Иглинского района.
«Вчера поздно вечером поступило сообщение о том, что в селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась на реке Лемеза. Турист из Перми находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду. К сожалению, он погиб», — сообщили в группе службы в соцсети «ВКонтакте».
На берег мужчину вытащила группа туристов, находящихся с ним. Они пытались реанимировать пермяка, но им это не удалось. Как стало известно позже, группа не была официально зарегистрирована.
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В Белорецком районе Башкортостана на реке Лемезе утонул турист из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Иглинского района. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о том, что в селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась на реке Лемеза. Турист из Перми находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду. К сожалению, он погиб», — сообщили в группе службы в соцсети «ВКонтакте». На берег мужчину вытащила группа туристов, находящихся с ним. Они пытались реанимировать пермяка, но им это не удалось. Как стало известно позже, группа не была официально зарегистрирована.