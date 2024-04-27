Пермяк погиб во время сплава по реке в Башкирии

28 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Мужчина упал в воду и утонул (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Белорецком районе Башкортостана на реке Лемезе утонул турист из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Иглинского района. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о том, что в селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась на реке Лемеза. Турист из Перми находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду. К сожалению, он погиб», — сообщили в группе службы в соцсети «ВКонтакте». На берег мужчину вытащила группа туристов, находящихся с ним. Они пытались реанимировать пермяка, но им это не удалось. Как стало известно позже, группа не была официально зарегистрирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белорецком районе Башкортостана на реке Лемезе утонул турист из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Иглинского района. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о том, что в селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась на реке Лемеза. Турист из Перми находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду. К сожалению, он погиб», — сообщили в группе службы в соцсети «ВКонтакте». На берег мужчину вытащила группа туристов, находящихся с ним. Они пытались реанимировать пермяка, но им это не удалось. Как стало известно позже, группа не была официально зарегистрирована.