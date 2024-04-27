27 апреля 2024

Пермяк погиб во время сплава по реке в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, моторная лодка, сплав, река усьва, отдых на реке, моторный катер
Мужчина упал в воду и утонул (архивное фото) Фото:

В Белорецком районе Башкортостана на реке Лемезе утонул турист из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Иглинского района.

«Вчера поздно вечером поступило сообщение о том, что в селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась на реке Лемеза. Турист из Перми находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду. К сожалению, он погиб», — сообщили в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

На берег мужчину вытащила группа туристов, находящихся с ним. Они пытались реанимировать пермяка, но им это не удалось. Как стало известно позже, группа не была официально зарегистрирована.

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В Белорецком районе Башкортостана на реке Лемезе утонул турист из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Иглинского района. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о том, что в селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась на реке Лемеза. Турист из Перми находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду. К сожалению, он погиб», — сообщили в группе службы в соцсети «ВКонтакте». На берег мужчину вытащила группа туристов, находящихся с ним. Они пытались реанимировать пермяка, но им это не удалось. Как стало известно позже, группа не была официально зарегистрирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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