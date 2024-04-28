Сырский: ВСУ теряют позиции из-за наступления ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
ВСУ покинули свои позиции на авдеевском направлении, отметил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент обстановка на фронте обострилась. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных.

«Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье [своих солдат], переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях [ВС РФ] достигли определенных тактических успехов», — подчеркнул Сырский в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ покинули позиции на авдеевском направлении. Украинские солдаты пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки.

Накануне Сырский также признавал успехи российских солдат в зоне СВО. Главком ВСУ характеризовал текущую обстановку на фронте как сложную, передает телеканал «Царьград»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В настоящий момент обстановка на фронте обострилась. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных. «Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье [своих солдат], переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях [ВС РФ] достигли определенных тактических успехов», — подчеркнул Сырский в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ покинули позиции на авдеевском направлении. Украинские солдаты пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки. Накануне Сырский также признавал успехи российских солдат в зоне СВО. Главком ВСУ характеризовал текущую обстановку на фронте как сложную, передает телеканал «Царьград»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...