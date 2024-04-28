Сырский: ВСУ теряют позиции из-за наступления ВС РФ

28 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

ВСУ покинули свои позиции на авдеевском направлении, отметил Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящий момент обстановка на фронте обострилась. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных. «Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье [своих солдат], переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях [ВС РФ] достигли определенных тактических успехов», — подчеркнул Сырский в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ покинули позиции на авдеевском направлении. Украинские солдаты пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки. Накануне Сырский также признавал успехи российских солдат в зоне СВО. Главком ВСУ характеризовал текущую обстановку на фронте как сложную, передает телеканал «Царьград» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент обстановка на фронте обострилась. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных. «Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье [своих солдат], переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях [ВС РФ] достигли определенных тактических успехов», — подчеркнул Сырский в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ покинули позиции на авдеевском направлении. Украинские солдаты пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки. Накануне Сырский также признавал успехи российских солдат в зоне СВО. Главком ВСУ характеризовал текущую обстановку на фронте как сложную, передает телеканал «Царьград»