Сбежавшие на Запад украинцы не хотят возвращаться и воевать за ВСУ

28 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ, передает The Telegraph Фото: Официальный сайт президента Украины Украинцы, сбежавшие в страны Запада после начала спецоперации РФ, не планируют возвращаться на родину и вступать в ряды вооруженных сил своей страны. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на слова самих украинцев. «Люди не вернутся. Чем дольше продолжается конфликт, чем больше таких законов (требующих от украинцев вступления в ВСУ — прим. URA.RU) принимается, тем больше люди ненавидят Украину и правительство. Почему я должен вернуться в бой? За что? Почему до войны правительство не заботилось о таких трудовых мигрантах, как я?» — поделился в разговоре с британскими журналистами уроженец Украины Владимир. Беженцы отмечают несправедливость нового закона, связанного с усилением мобилизации в стране. Теперь под угрозой вступления в ряды ВСУ оказываются и те мигранты, кто покинул свою страну задолго до конфликта с РФ. Если они вернутся на родину ради продления документов, уехать обратно они уже не смогут, подчеркивают обозреватели. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь, например, после трех лет службы невозможно будет демобилизоваться. Украинский политолог еще до этого предупреждал своих соотечественников об усилении диктатуры в стране, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцы, сбежавшие в страны Запада после начала спецоперации РФ, не планируют возвращаться на родину и вступать в ряды вооруженных сил своей страны. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на слова самих украинцев. «Люди не вернутся. Чем дольше продолжается конфликт, чем больше таких законов (требующих от украинцев вступления в ВСУ — прим. URA.RU) принимается, тем больше люди ненавидят Украину и правительство. Почему я должен вернуться в бой? За что? Почему до войны правительство не заботилось о таких трудовых мигрантах, как я?» — поделился в разговоре с британскими журналистами уроженец Украины Владимир. Беженцы отмечают несправедливость нового закона, связанного с усилением мобилизации в стране. Теперь под угрозой вступления в ряды ВСУ оказываются и те мигранты, кто покинул свою страну задолго до конфликта с РФ. Если они вернутся на родину ради продления документов, уехать обратно они уже не смогут, подчеркивают обозреватели. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь, например, после трех лет службы невозможно будет демобилизоваться. Украинский политолог еще до этого предупреждал своих соотечественников об усилении диктатуры в стране, передает телеканал «Царьград».