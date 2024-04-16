Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

16 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости. «Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине», — передает РИА Новости. Ранее документ собрал множество споров в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости. «Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине», — передает РИА Новости. Ранее документ собрал множество споров в стране.