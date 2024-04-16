Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости.
«Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине», — передает РИА Новости. Ранее документ собрал множество споров в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.