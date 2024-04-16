Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

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Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости.

«Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине», — передает РИА Новости. Ранее документ собрал множество споров в стране.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости. «Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине», — передает РИА Новости. Ранее документ собрал множество споров в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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