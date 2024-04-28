Как весной отличить аллергию от ОРВИ

Врач-аллерголог Подкорытова: отличить аллергию от ОРВИ можно по покраснениям

28 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

При аллергии у человека возникает ощущение «песка в глазах» Фото: Размик Закарян © URA.RU Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и аллергия имеют, на первый взгляд, множество схожих симптомов. В основном это насморк, чихание и раздражение слизистой. Однако различить признаки того или иного заболевания возможно. О том, как это сделать, журналисту URA.RU рассказала аллерголог, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. Она добавила, что зачастую путаница возникает весной, когда аллергики сталкиваются с раздражителями, возникающие при цветении. Как различить признаки ОРВИ и аллергии Надежда Подкорытова обратила внимание на тот факт, что признаки аллергии проявляются только в тот момент, когда человек находится рядом с раздражителем. То есть, если поблизости его не будет, симптомы отступят практически сразу. Признаки ОРВИ же будут держаться как минимум несколько дней в любом случае. «Например, если человека беспокоит зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения, то, скорее всего, причиной этого выступает поллиноз — сезонное заболевание аллергической направленности», — подчеркнула Надежда Подкорытова. Она также рассказала, как еще можно отличить аллергию от ОРВИ: при аллергии не повышается температура тела и нет лихорадочных состояний;

при аллергии выделения из носа жидкие и прозрачные, а при ОРВИ — желтоватый или зеленоватые;

антигистаминные препараты, как правило, помогают при аллергии, но неэффективны при ОРВИ. Симптомы ОРВИ При простудных заболеваниях чаще всего пациенты испытывают одинаковые симптомы. Как правило, это насморк, боль в горле, кашель, головная боль и боль в мышцах и суставах. Кроме того, заболевший испытывает общее недомогание и страдает от температуры. Симптомы аллергии При аллергии симптомы, схожие с простудными, имеют определенные различия. Врач Подносова обратила на несколько из них. При насморке пострадавший будет испытывать ощущение «песка в глазах». При аллергической реакции пациент будет чихать намного чаще. Также, вероятно, на теле выступят кожные высыпания и покраснения. Кроме того будет беспокоить зуд в горле, подчеркнула врач Надежда Подкорытова. Она также посоветовала обращаться в поликлинику при возникновении как симптомов ОРВИ, так и аллергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и аллергия имеют, на первый взгляд, множество схожих симптомов. В основном это насморк, чихание и раздражение слизистой. Однако различить признаки того или иного заболевания возможно. О том, как это сделать, журналисту URA.RU рассказала аллерголог, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. Она добавила, что зачастую путаница возникает весной, когда аллергики сталкиваются с раздражителями, возникающие при цветении. Надежда Подкорытова обратила внимание на тот факт, что признаки аллергии проявляются только в тот момент, когда человек находится рядом с раздражителем. То есть, если поблизости его не будет, симптомы отступят практически сразу. Признаки ОРВИ же будут держаться как минимум несколько дней в любом случае. «Например, если человека беспокоит зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения, то, скорее всего, причиной этого выступает поллиноз — сезонное заболевание аллергической направленности», — подчеркнула Надежда Подкорытова. Она также рассказала, как еще можно отличить аллергию от ОРВИ: При простудных заболеваниях чаще всего пациенты испытывают одинаковые симптомы. Как правило, это насморк, боль в горле, кашель, головная боль и боль в мышцах и суставах. Кроме того, заболевший испытывает общее недомогание и страдает от температуры. При аллергии симптомы, схожие с простудными, имеют определенные различия. Врач Подносова обратила на несколько из них. При насморке пострадавший будет испытывать ощущение «песка в глазах». При аллергической реакции пациент будет чихать намного чаще. Также, вероятно, на теле выступят кожные высыпания и покраснения. Кроме того будет беспокоить зуд в горле, подчеркнула врач Надежда Подкорытова. Она также посоветовала обращаться в поликлинику при возникновении как симптомов ОРВИ, так и аллергии.