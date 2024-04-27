27 апреля 2024

Вода в челябинском курортном озере Большой Кисегач поднялась на полметра. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдыхающие рады, что мелеющее озеро пополняет свои запасы Фото:

Вода в челябинском курортном озере Большой Кисегач из-за весеннего половодья поднялась на полметра. Это важное событие для озера, ведь за последние годы озеро сильно обмелело. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Вода в Большом Кисегаче начала прибывать и поднялась на полметра. Это впервые происходит за последние годы. Раньше озеро мелело с каждой весной, а затем еще больше и летом», — рассказал читатель URA.RU, который сейчас отдыхает и рыбачит на озере.

По словам собеседника агентства, несмотря на ощутимое прибавление воды в озере, она продолжает поступать с гор. С берега видно, как вода прибывает с каждым часом. Возможно, уровень воды в Большом Кисегаче еще поднимется, отметил рыбак.

Большой Кисегач — курортное озеро, с известными на весь регион санаториями. Водоем расположен на границе Ильменского заповедника и является памятником природы. Из-за резкого обмеления в последние годы туристы стали жаловаться на заболоченность озера и специфический запах.

Ранее туристов напугала зловонная река, впадающая в Большой Кисегач. По данной информации начата проверка региональной прокуратуры совместно с надзорными ведомствами.

Озеро начала подпитывать вода с гор
Озеро начала подпитывать вода с гор
Вода в Большой Кисегач начала прибывать впервые за последние годы
Вода в Большой Кисегач начала прибывать впервые за последние годы

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Вода в челябинском курортном озере Большой Кисегач из-за весеннего половодья поднялась на полметра. Это важное событие для озера, ведь за последние годы озеро сильно обмелело. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Вода в Большом Кисегаче начала прибывать и поднялась на полметра. Это впервые происходит за последние годы. Раньше озеро мелело с каждой весной, а затем еще больше и летом», — рассказал читатель URA.RU, который сейчас отдыхает и рыбачит на озере. По словам собеседника агентства, несмотря на ощутимое прибавление воды в озере, она продолжает поступать с гор. С берега видно, как вода прибывает с каждым часом. Возможно, уровень воды в Большом Кисегаче еще поднимется, отметил рыбак. Большой Кисегач — курортное озеро, с известными на весь регион санаториями. Водоем расположен на границе Ильменского заповедника и является памятником природы. Из-за резкого обмеления в последние годы туристы стали жаловаться на заболоченность озера и специфический запах. Ранее туристов напугала зловонная река, впадающая в Большой Кисегач. По данной информации начата проверка региональной прокуратуры совместно с надзорными ведомствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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