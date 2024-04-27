Курганцам, пострадавшим от паводка, сделают перерасчет за коммунальные услуги

28 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Перерасчет за коммунальные услуги сделают во время паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Малышев. «Оплата начисляться не будет, квитанции не будут предъявляться. Все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию. Тем, у кого стоят приборы учета, начисления будут по их показаниям», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Малышева. С тех курганцев, у кого расчет идет по нормативам, плата так же не будет взиматься. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений специально подавать не нужно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Малышев. «Оплата начисляться не будет, квитанции не будут предъявляться. Все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию. Тем, у кого стоят приборы учета, начисления будут по их показаниям», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Малышева. С тех курганцев, у кого расчет идет по нормативам, плата так же не будет взиматься. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений специально подавать не нужно.