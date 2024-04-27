27 апреля 2024

Курганцам, пострадавшим от паводка, сделают перерасчет за коммунальные услуги

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Перерасчет за коммунальные услуги сделают во время паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Малышев.

«Оплата начисляться не будет, квитанции не будут предъявляться. Все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию. Тем, у кого стоят приборы учета, начисления будут по их показаниям», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Малышева.

С тех курганцев, у кого расчет идет по нормативам, плата так же не будет взиматься. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений специально подавать не нужно.

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Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Малышев. «Оплата начисляться не будет, квитанции не будут предъявляться. Все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию. Тем, у кого стоят приборы учета, начисления будут по их показаниям», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Малышева. С тех курганцев, у кого расчет идет по нормативам, плата так же не будет взиматься. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений специально подавать не нужно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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