Курганцам, пострадавшим от паводка, сделают перерасчет за коммунальные услуги

Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Малышев.
«Оплата начисляться не будет, квитанции не будут предъявляться. Все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию. Тем, у кого стоят приборы учета, начисления будут по их показаниям», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Малышева.
С тех курганцев, у кого расчет идет по нормативам, плата так же не будет взиматься. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений специально подавать не нужно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Малышев. «Оплата начисляться не будет, квитанции не будут предъявляться. Все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию. Тем, у кого стоят приборы учета, начисления будут по их показаниям», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Малышева. С тех курганцев, у кого расчет идет по нормативам, плата так же не будет взиматься. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений специально подавать не нужно.