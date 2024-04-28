Диетолог рассказала, какой шашлык вызывает рак

Диетолог Соломатина: подгоревший шашлык может вызвать рак

28 апреля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Елена Соломатина советует удалять обгоревшие части с мяса Фото: Кондрат Александров © URA.RU Употребление подгоревшего шашлыка может привести к серьезным заболеваниям, включая рак. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. «Подгоревшая еда вредна. Она оказывает канцерогенное действие на наш организм. Дальше все это может приводить к развитию онкологии», — заявила Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва». Она также отметила, что термическая обработка мяса на высоком огне вызывает гликирование белка, в результате чего он теряет свою функциональность. Потребление такого мяса дает последствия в виде ранних морщин и деформации сосудов. Диетолог рекомендует запекать мясо вместо жарки. По ее словам, нужно удалять обгоревшие части, чтобы минимизировать потребление вредных веществ. Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин сообщил, что стоимость набора продуктов для приготовления шашлыка в 2024 году выросла на 10-25%. Сооснователь «Ценозавра» Константин Калугин спрогнозировал рост цен на замаринованное мясо в майские праздники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление подгоревшего шашлыка может привести к серьезным заболеваниям, включая рак. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. «Подгоревшая еда вредна. Она оказывает канцерогенное действие на наш организм. Дальше все это может приводить к развитию онкологии», — заявила Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва». Она также отметила, что термическая обработка мяса на высоком огне вызывает гликирование белка, в результате чего он теряет свою функциональность. Потребление такого мяса дает последствия в виде ранних морщин и деформации сосудов. Диетолог рекомендует запекать мясо вместо жарки. По ее словам, нужно удалять обгоревшие части, чтобы минимизировать потребление вредных веществ. Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин сообщил, что стоимость набора продуктов для приготовления шашлыка в 2024 году выросла на 10-25%. Сооснователь «Ценозавра» Константин Калугин спрогнозировал рост цен на замаринованное мясо в майские праздники.